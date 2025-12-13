ETV Bharat / state

सोनीपत निवासी युवक की फिरौती के लिए हत्या, 10 दिसंबर से था लापता, दिल्ली पुलिस ने शव को किया बरामद

सोनीपत निवासी लापता युवक का शव मुनक नहर से दिल्ली पुलिस ने बरामद किया है. फिरौती के लिए अपहरण के बाद हत्या का आरोप है.

MURDER FOR RANSOM IN SONIPAT
फिरौती के लिए हत्या (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 13, 2025 at 4:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सोनीपतः हरियाणा के सोनीपत के सांदल गांव निवासी 21 वर्षीय आदित्य 10 दिसंबर से लापता था. दिल्ली के सीमा क्षेत्र में मुनक नहर में आदित्य का शव दिल्ली पुलिस ने बरामद किया. शव को हत्या कर मुनक नहर में फेंका गया था. मामले की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया. परिजनों ने ठोस कार्रवाई होने तक शव का दाह-संस्कार करने से इनकार कर दिया. पुलिस के आला अधिकारियों की ओर से मामले में ठोस कार्रवाई के आश्वासन के बाद परिजनों ने दाह संस्कार कर दिया. पुलिस ने मामले में जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है. परिजनों का आरोप है कि 25 लाख की फिरौती के लिए अपहरण किया गया है. इस संबंध में मोबाइल पर मैसेज भी आया था.

अधिकारियों की गिरफ्तारी के आश्वासन पर दाह संस्कारः मिली जानकारी के अनुसार गांव सांदल कला का रहने वाला आदित्य आयु 21 साल बीती 10 तारीख को रोजाना की तरह अपनी ड्यूटी से घर आया था और अपने नए मकान पर गया था. लेकिन वहां से वापिस नहीं आया. आक्रोशित परिवार और ग्रामीणों ने आज (शनिवार) सुबह ही सड़क को जाम कर मामले में जल्द और ठोस कार्रवाई की मांग की थी. इसी बीच परिवार को पुलिस द्वारा सूचना मिली कि आदित्य की हत्या की कर शव को मुनक नहर में दिल्ली के पास फेंका गया है. दिल्ली पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है. दिल्ली पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया गया था, लेकिन शाम को आदित्य का शव घर पहुंचा तो परिजनों ने दाह संस्कार से इंकार किया और मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई, करीब 2 घंटे बाद पुलिस के अधिकारियों की गिरफ्तारी के आश्वासन पर दाह संस्कार करवाया गया.

सोनीपत निवासी युवक की फिरौती के लिए हत्या (Etv Bharat)

हाथ-पैर बंधा हुआ था, शरीर में कई जगहों पर जख्मः परिजनों ने बताया कि कपड़े और चेहरे से पहचान की गई है, पुलिस ने आश्वासन दिया है कि ठोस कार्रवाई होगी. परिजनों ने मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. मामले की जानकारी देते हुए गनौर के एसीपी ऋषिकांत ने बताया कि "आदित्य केशव को दिल्ली से बरामद किया गया है. उसका हाथ-पैर बंधा हुआ था. सिर, हाथ और कान पर चोट के निशान मिले हैं. दाह संस्कार करवा दिया गया है. मामले में जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर असल कारणों का खुलासा किया जायेगा."

ये भी पढ़ें-सोनीपत में पत्नी ने पति को मौत के घाट उतारा, ईंट-पत्थर मारकर बेरहमी से की हत्या

TAGGED:

MURDER IN SONIPAT
SONIPAT ADITYA MURDER CASE
सोनीपत में फिरौती के लिए हत्या
सोनीपत आदित्य हत्याकांड
MURDER FOR RANSOM IN SONIPAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.