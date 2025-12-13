ETV Bharat / state

सोनीपत निवासी युवक की फिरौती के लिए हत्या, 10 दिसंबर से था लापता, दिल्ली पुलिस ने शव को किया बरामद

सोनीपतः हरियाणा के सोनीपत के सांदल गांव निवासी 21 वर्षीय आदित्य 10 दिसंबर से लापता था. दिल्ली के सीमा क्षेत्र में मुनक नहर में आदित्य का शव दिल्ली पुलिस ने बरामद किया. शव को हत्या कर मुनक नहर में फेंका गया था. मामले की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया. परिजनों ने ठोस कार्रवाई होने तक शव का दाह-संस्कार करने से इनकार कर दिया. पुलिस के आला अधिकारियों की ओर से मामले में ठोस कार्रवाई के आश्वासन के बाद परिजनों ने दाह संस्कार कर दिया. पुलिस ने मामले में जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है. परिजनों का आरोप है कि 25 लाख की फिरौती के लिए अपहरण किया गया है. इस संबंध में मोबाइल पर मैसेज भी आया था.

अधिकारियों की गिरफ्तारी के आश्वासन पर दाह संस्कारः मिली जानकारी के अनुसार गांव सांदल कला का रहने वाला आदित्य आयु 21 साल बीती 10 तारीख को रोजाना की तरह अपनी ड्यूटी से घर आया था और अपने नए मकान पर गया था. लेकिन वहां से वापिस नहीं आया. आक्रोशित परिवार और ग्रामीणों ने आज (शनिवार) सुबह ही सड़क को जाम कर मामले में जल्द और ठोस कार्रवाई की मांग की थी. इसी बीच परिवार को पुलिस द्वारा सूचना मिली कि आदित्य की हत्या की कर शव को मुनक नहर में दिल्ली के पास फेंका गया है. दिल्ली पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है. दिल्ली पुलिस द्वारा शव का पोस्टमार्टम करवा कर परिजनों को सौंप दिया गया था, लेकिन शाम को आदित्य का शव घर पहुंचा तो परिजनों ने दाह संस्कार से इंकार किया और मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठाई, करीब 2 घंटे बाद पुलिस के अधिकारियों की गिरफ्तारी के आश्वासन पर दाह संस्कार करवाया गया.