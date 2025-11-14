Bihar Election Results 2025

लखनऊ में कूड़ा फेंकने के विवाद में युवक की हत्या; 6 महीने पहले हुई थी शादी

Choose ETV Bharat

लखनऊ: कूड़ा फेंकने के मामूली विवाद में पड़ोसी ने पड़ोसी युवक की हत्या कर दी. कूड़ा फेंकने का झगड़ा इतना बढ़ गया कि पड़ोसी ने बेलचे और लाठी-डंडे से युवक की पिटाई कर दी, जिससे युवक की मौत हो गई. मृतक की सिर्फ 6 महीने पहले ही शादी हुई थी. यह घटना लखनऊ के गुडंबा थाना क्षेत्र के आदिल नगर में शुक्रवार सुबह हुई.

मृतक की पहचान मोहम्मद दानिश (22) के रूप में हुई है. दानिश की शादी 6 महीने पहले ही हुई थी. पुलिस ने पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. मृतक मोहम्मद दानिश की पत्नी तबस्सुम और पूरे परिवार में इस घटना से कोहराम मच गया. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

परिजनों ने बताया कि मोहम्मद दानिश अपने पिता मोहम्मद शबान, मां अब्दा और छोटे भाई वामिश (20) के साथ मिलकर घर में ही डेयरी चलाता था. परिजनों ने बताया कि शुक्रवार सुबह घर के बाहर कूड़ा फेंकने को लेकर पड़ोसी फारुख से विवाद शुरू हुआ. विवाद बढ़ने पर आरोपी फारुख ने अपने परिवार के अन्य सदस्यों और साथियों को बुला लिया. उन्होंने मिलकर दानिश पर लाठी-डंडों और बेलचे से हमला कर दिया.

परिजनों का आरोप है, कि फारुख ने दानिश पर एक-एक कर कई बार बेलचे मारे. हमले के बाद दानिश मौके पर ही बेहोश हो गया. गंभीर रूप से घायल दानिश को परिजन तत्काल ट्रॉमा सेंटर लेकर पहुंचे, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया.

इंस्पेक्टर प्रभतेश कुमार ने बताया कि पीड़ित पक्ष ने गुडंबा थाने में आरोपी फारुख और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ तहरीर दी है. इसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

