ETV Bharat / state

अलीगढ़ में बर्थडे पार्टी में शामिल युवक ने तोड़ा दम, वजह जानकर सिहर उठेंगे

अलीगढ़ में मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिससे आहत होकर युवक ने आत्महत्या कर ली. ( ETV Bharat )

अलीगढ़: अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र के गांव हाजियापुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक युवक की संदिग्ध हालात में मौत के बाद इलाके में तनाव का माहौल है.

मृतक के परिजनों ने गैर समुदाय के कुछ युवकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. परिजनों का कहना है कि युवक को जन्मदिन पार्टी के बहाने घर से बुलाया गया, उसके साथ बेइज्जती की गई, मोबाइल फोन छीना गया और लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, जिससे आहत होकर युवक ने आत्महत्या कर ली.

मृतक की पहचान लोकेश के रूप में हुई है. मृतक के पिता तेजपाल सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 1 जनवरी 2026 की शाम करीब 7 से 8 बजे गांव के ही कुछ युवकों ने उनके बेटे को जन्मदिन पार्टी में शामिल होने के लिए अपने घर बुलाया. वहां लोकेश के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, उसे जबरन शराब पिलाई गई और उसका कीमती मोबाइल फोन छीन लिया गया.

पीड़ित परिवार का आरोप है कि जब लोकेश ने अपना मोबाइल वापस मांगा, तो आरोपियों ने उसे धमकाया और फोन देने से साफ इनकार कर दिया. अगले दिन भी जब लोकेश मोबाइल मांगने गया, तब भी उसे अपमानित किया गया. आरोप है कि उसे जातिसूचक शब्द कहे गए और धमकी दी गई कि शिकायत करने पर अंजाम भुगतना पड़ेगा.

तेजपाल सिंह का कहना है कि बाद में आरोपियों ने उनके बेटे को फिर बुलाया और जबरन जहरीला पदार्थ खिलाने की बात कही. गंभीर हालत में लोकेश किसी तरह वहां से निकला और रास्ते में उसकी तबीयत बिगड़ गई.