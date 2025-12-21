घर से घसीटकर युवक की लोहे की रॉड से पीट-पीटकर हत्या, पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच की जा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 21, 2025 at 11:29 AM IST
लखनऊ: पारा थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात एक युवक को घर से घसीट कर धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज फरार आरोपी की तलाश में जुट गई है.
मृतक की पत्नी के अनुसार, पारा थाना क्षेत्र के पूर्वीदीन खेड़ा इलाके में देर रात रंजिश के चलते सतीश ने घर का दरवाजा खुलवाया. इसके बाद सतीश शिव प्रकाश (26) को जबरन घसीटता हुआ सड़क पर ले गया. वहां उसने शिव पर लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया. आरोपी ने लोहे की रॉड से शिव के सिर और शरीर पर तब तक वार किए, जब तक उनकी सांसें नहीं थम गईं. जब वह पति को बचाने दौड़ी तो आरोपी ने उस पर पर भी हमला कर दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गई. इसके बाद आरोपी सतीश मौके से फरार हो गया.
सविता के पिता राम प्रसाद निवासी नेपाल ने बताया कि सतीश पहले भी कई बार घर में घुसकर हाथापाई और जान से मारने की धमकी दे चुका था. इस मामले में पहले भी मुकदमा दर्ज कराया गया था, लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की. इसी ढिलाई के कारण आरोपी सतीश के हौसले बुलंद हो गए और उसने जघन्य वारदात को अंजाम दिया.
एसीपी काकोरी शकील अहमद ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही शिव प्रकाश को पड़ोसियों की मदद से अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज आरोपी सतीश गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं.
