इंस्टाग्राम विवाद बना खूनी अंजाम: दिल्ली में 19 वर्षीय युवक पर दर्जन भर हमलावरों ने किया चाकू से हमला, हालत गंभीर

गंभीर रूप से घायल हालत में लड़के को पहले शास्त्री पार्क स्थित जग प्रवेश अस्पताल ले जाया गया, जहां हालत नाजुक होने पर उसे जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया. घायल लड़के की पहचान रेहान के तौर पर हुई है, जो नेहरू विहार का रहने वाला है.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सोशल मीडिया पर शुरू हुई बहस अब खून-खराबे में तब्दील हो गई. उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नेहरू विहार इलाके में सोमवार रात एक दर्जन से ज्यादा युवकों ने मिलकर 19 वर्षीय लड़के पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले से इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

बदमाश मौके से फरार

परिजनों के मुताबिक रेहान सोमवार रात नेहरू विहार की गली नंबर चार में खड़ा था, तभी पहले से घात लगाए बैठे करीब एक दर्जन लड़कों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया. आरोप है कि हमलावरों ने बिना कुछ कहे रेहान पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे वह खून से लथपथ होकर सड़क पर गिर पड़ा. हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.



इंंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर हुआ था विवाद

परिजनों ने बताया कि करीब एक साल पहले रेहान का इलाके के कुछ लड़कों से इंस्टाग्राम पर विवाद हुआ था. उसी विवाद के बाद से आरोपी लगातार रेहान को धमका रहे थे और उसका पीछा कर रहे थे. कुछ दिन पहले भी उस पर हमला करने की कोशिश की गई थी, लेकिन तब वह किसी तरह बच निकलने में कामयाब रहा. सोमवार को आरोपियों ने मौका पाकर अपने इरादों को अंजाम दे दिया.



डीसीपी आशीष मिश्रा ने बताया की पीड़ित की शिकायत पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपियों की पहचान के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. घटना के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है.



