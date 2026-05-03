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अज्ञात महिला का शव मिलने के मामले में खुलासा; ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर की हत्या, मेरठ में आरोपी गिरफ्तार

सीओ सदर देहात बजरंग प्रसाद ने बताया कि आरोपी ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है.

पुलिस गिरफ्त में आरोपी.
पुलिस गिरफ्त में आरोपी. (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 3, 2026 at 7:24 PM IST

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​मेरठ : थाना परीक्षितगढ़ पुलिस और देहात स्वाट टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने एक गांव में अज्ञात महिला का शव मिलने के मामले में खुलासा कर दिया है. पुलिस ने हत्या के आरोप में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पकड़े गए आरोपी के पास से हत्या में प्रयुक्त हथियार और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है.

सीओ सदर देहात बजरंग प्रसाद ने प्रेसवार्ता में बताया कि पकड़े गए आरोपी से कड़ी पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. कई टीम लगाकर घटना का सफल अनावरण किया गया है. आरोपी से आलाकत्ल भी बरामद कर लिया गया है. आरोपी को न्यायालय में पेशकर जेल भेजा जा रहा है.

थाना परीक्षितगढ़ क्षेत्र में एक महिला की गला काटकर हत्या किए जाने की सूचना मिली थी. पुलिस ने इस मामले में धारा 103(1) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के निर्देशन में गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए संदिग्धों से पूछताछ की, जिसके बाद आरोपी सोनू का नाम प्रकाश में आया.

​गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पूछताछ के दौरान जो कारण सामने आए, वे चौंकाने वाले थे. पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसके गुलफशा के साथ अवैध संबंध थे. गुलफशा ने एक वीडियो बना लिया था. जिसको वायरल करने की लगातार धमकी दे रही थी और बदले में पैसों की मांग कर रही थी.


ब्लैकमेलिंग और पैसों की लगातार मांग से परेशान होकर आरोपी ने गुलफसा को गांव के पास एक ट्यूबवेल पर बुलाया और वहां सिर और गर्दन पर वारकर उसकी हत्या कर दी. ​पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल वारदात में इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल बरामद की है.


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