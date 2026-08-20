आगरा में बहन के ससुराल आए भाई को मारी गोली; मौत
सूचना पर अछनेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक का शव पोस्टमार्टम हाउस भेजा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 20, 2026 at 3:46 PM IST
आगरा: अछनेरा थाना क्षेत्र के गांव ताजपुर नगरिया में बुधवार रात बहन के घर आए युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. गांव से करीब एक किलोमीटर दूर कुलदेवी मंदिर के पास टहलने पहुंचे युवक पर तीन हमलावर ने फायरिंग की. गोली की आवाज से गांव में खलबली मच गई. ग्रामीण मौके पर पहुंचे, तब-तक हमलावर फरार हो गए. सूचना पर अछनेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक का शव पोस्टमार्टम हाउस भेजा.
पुलिस ने बताया कि मृतक का गांव के एक किशोर से मामूली बात पर विवाद हुआ था, जिस पर युवक ने एक किशोर के थप्पड़ मार दिया था, जिस पर गुस्साएं किशोर ने बदला लेने के लिए साथी के साथ मिलकर युवक की हत्या की है.
डीसीपी पश्चिम आदित्य सिंह ने बताया कि दो आरोपी किशोर को पकड़ लिया है. तीसरे हमलावर की धरपकड़ जारी है. मृतक के परिजन की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. गांव में तनाव के चलते पुलिस तैनात है.
अछनेरा थाना क्षेत्र के गांव ताजपुर नगरिया निवासी पूरन सिंह पुत्र राम सिंह ने बताया कि पत्नी का भाई ओमप्रकाश (28) पुत्र बिजेंद्र सिंह निवासी कुम्हेर, भरतपुर (राजस्थान) घर आया था. ओमप्रकाश पिछले करीब दो साल से अलीगढ़ में रहकर मजदूरी करता था. बुधवार करीब आठ दिन पहले ही ताजपुर नगरिया आया था.
बुधवार रात करीब आठ बजे ओमप्रकाश गांव से टहलते हुये एक किलोमीटर दूर कुलदेवी मंदिर के पास पहुंचा था, तभी उसे गोली मारी गई. गोली लगते ही ओमप्रकाश जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई. आरोपी मौके से फरार हो गये हैं. जब गोली चलने की आवाज सुनी तो गांव और आसपास के गांव के ग्रामीण मौके पर पहुंचे.
हत्या का कारण जानने में जुटी पुलिस: डीसीपी पश्चिम आदित्य ने बताया कि युवक को गोली मारे जाने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की जांच की. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ की, जिससे आरोपी की पहचान की जाए. मैंने फोरेंसिक टीम घटना स्थल से सबूत जुटाए हैं. परिजन की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.
स्टेटस का विवाद, थप्पड़ मारने पर हत्या: डीसीपी पश्चिमी आदित्य सिंह ने बताया कि पूछताछ में यह बात सामने आई कि इस मामले में दो आरोपी किशोर हैं. एक अन्य बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है. मृतक का आरोपी किशोर से सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाने पर विवाद हुआ था, जिस पर मृतक ने किशोर को थप्पड़ मार दिया था. जिसकी खुन्नस में किशोर ने अपने हम उम्र किशोर और एक अन्य के साथ मिलकर युवक की हत्या की है.
गांव में तनाव के चलते पुलिस तैनात: बहन के पास आए ओमप्रकाश की गोली मारकर हत्या के बाद गांव में तनाव और दहशत का माहौल बना है. इस मामे में तीन हमलावर बताए जा रहे हैं. पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के क्षेत्र में निगरानी की. गांव में किसी तरह की टकराव की स्थिति पैदा ना हो. इसलिए, पुलिस तैनात कर दी है.
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