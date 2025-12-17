ETV Bharat / state

नशा मुक्ति केंद्र में इलाज करा रहे युवक की मौत, परिजनों ने प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप

देहरादून: राजधानी देहरादून में एक बार फिर से नशा मुक्ति केंद्र चर्चा में है. आरोप है कि नशा मुक्ति केंद्र प्रबंधन की लापरवाही के कारण एक युवक की मौत हो गई. इस मामले में मृतक युवक की बहन ने पुलिस को शिकायत भी दी है. शिकायत के आधार पर रायपुर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

जानकारी के मुताबिक मृतक की बहन रोशनी देवी निवासी तपोवन ने थाना रायपुर में तहरीर दी थी. रोशनी देवी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके 32 साल के भाई नीरज को परिजनों ने नशे की लत छुड़वाने के लिए कई महीने पहले रांझावाला इलाके में स्थित नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया था.

बताया जा रहा है कि 14 दिसंबर को नशा मुक्ति केंद्र में ही नीरज की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, जिसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. वहीं परिजनों का आरोप है कि केंद्र संचालकों ने समय रहते हुए उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई, जिसके कारण नीरज की मौत हो गई. बहन द्वारा दी गई शिकायत में केंद्र प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है.

थाना रायपुर प्रभारी गिरीश नेगी ने बताया कि युवक की मौत की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया है. पोस्टमॉर्टम में डॉक्टरों ने मौत का कारण साफ न करते हुए विसरा सुरक्षित रखा है. साथ ही घटना के बाद पुलिस ने नशा मुक्ति केंद्र में पहुंच कर पूछताछ भी की. घटना के समय की सच्चाई जानने के लिए नशा मुक्ति केंद्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और डीवीआर को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है.

