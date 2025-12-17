नशा मुक्ति केंद्र में इलाज करा रहे युवक की मौत, परिजनों ने प्रबंधन पर लगाया लापरवाही का आरोप
देहरादून के नशा मुक्ति केंद्र में इलाज करा रहे युवक की मौत हो गई. परिजनों ने प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 17, 2025 at 1:37 PM IST
देहरादून: राजधानी देहरादून में एक बार फिर से नशा मुक्ति केंद्र चर्चा में है. आरोप है कि नशा मुक्ति केंद्र प्रबंधन की लापरवाही के कारण एक युवक की मौत हो गई. इस मामले में मृतक युवक की बहन ने पुलिस को शिकायत भी दी है. शिकायत के आधार पर रायपुर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.
जानकारी के मुताबिक मृतक की बहन रोशनी देवी निवासी तपोवन ने थाना रायपुर में तहरीर दी थी. रोशनी देवी ने अपनी शिकायत में बताया कि उनके 32 साल के भाई नीरज को परिजनों ने नशे की लत छुड़वाने के लिए कई महीने पहले रांझावाला इलाके में स्थित नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया था.
बताया जा रहा है कि 14 दिसंबर को नशा मुक्ति केंद्र में ही नीरज की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, जिसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. वहीं परिजनों का आरोप है कि केंद्र संचालकों ने समय रहते हुए उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई, जिसके कारण नीरज की मौत हो गई. बहन द्वारा दी गई शिकायत में केंद्र प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है.
थाना रायपुर प्रभारी गिरीश नेगी ने बताया कि युवक की मौत की सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया है. पोस्टमॉर्टम में डॉक्टरों ने मौत का कारण साफ न करते हुए विसरा सुरक्षित रखा है. साथ ही घटना के बाद पुलिस ने नशा मुक्ति केंद्र में पहुंच कर पूछताछ भी की. घटना के समय की सच्चाई जानने के लिए नशा मुक्ति केंद्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और डीवीआर को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है.
सड़क हादसे में दो लोगों की मौत: थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में हरिद्वार बाइपास पर मंगलवार को बेकाबू तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से युवती की मौत हो गई. वहीं राजपुर थाना क्षेत्र में भी मॉर्निंग वॉक पर जा रही महिला को कार में टक्कर मार दी, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी. महिला को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई.
पहला मामला: जानकारी के अनुसार 22 वर्षीय विज्ञानी निवासी करनपुर आईएसबीटी के पास आईवीएफ सेंटर में नौकरी करती थी. मंगलवार को वह स्कूटी से ड्यूटी के लिए जा रही थी और हरिद्वार बाईपास पर पैदल चल रही एक महिला को बचाने के चक्कर में स्कूटी नीचे गिर गई. इस दौरान पीछे से आ रहे बेकाबू ट्रक ने युवती को चपेट में ले लिया, जिससे युक्ति गंभीर रूप से घायल हो गई. इसके बाद घायल युवती को पास के अस्पताल में भर्ती कर गया, जहां उसने दम तोड़ दिया.
थाना नेहरू कॉलोनी प्रभारी संजीत कुमार ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक को कब्जे में लेते हुए चालक को गिरफ्तार कर लिया गया और मृतका का पोस्टमार्टम की कार्रवाई करा शव परिजनों को सुपर्द कर दिया गया.
दूसरा मामला: वहीं पवन कुमार गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराई है कि 14 दिसंबर की सुबह उनकी पत्नी मीना गुप्ता वॉक पर गई थी. अम्मा कैफे और साई मंदिर के बीच एक काले रंग की कार ने उन्हें टक्कर मार दी. टक्कर मारने के बाद कार चालक वाहन समेत मौके से फरार हो गया. दुर्घटना के समय उनकी पत्नी के साथ उनकी मॉर्निंग वॉक की सहेलियां भी थी, जो कुछ दूरी पर मौजूद थीं. उन्होंने विक्रम से उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. वहीं थाना राजपुर प्रभारी प्रदीप रावत ने बताया कि शिकायत के आधार पर आरोपी वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है.
