मेरठ में सूदखोरों से परेशान युवक ने खुदकुशी की, VIDEO बना आरोपियों के लिए नाम
पुलिस परिजनों से जानकारी और वीडियो के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुटी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 29, 2026 at 8:50 PM IST
मेरठ : शहर के सिविल लाइंस क्षेत्र में सूदखोरों से परेशान युवक ने जान दे दी. उसने खुदकुशी से पहले कई वीडियो अपने मोबाइल पर रिकॉर्ड किए, जिसमें आपबीती बताई. साथ ही अपनी मौत के लिए कई लोगों को जिम्मेदार ठहराते हुए उनके नाम लिए हैं. इस बारे में पुलिस का कहना है कि आत्महत्या के कारणों की पड़ताल की जा रही है.
पुलिस के मुताबिक, खुदकुशी करने वाले युवक का नाम गोविंद है, जो प्लंबर का काम करता था. युवक ने बीते दिन तीन वीडियो अपने मोबाइल में बनाए, जिनमें उसने न सिर्फ अपनी मौत के लिए उन लोगों के नाम लिए, जिनसे उसने कर्ज लिया था. गोविंद वीडियो में कहता है कि उसने पत्नी के आभूषण भी गिरवी रख दिए थे. गोविंद अपने माता-पिता, पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था.
वीडियो में गोविंद ने कहा है कि उससे बार-बार रुपये मांगे जा रहे थे. जब वह उन्हें बताता कि अभी उसके पास रुपये नहीं हैं तो आरोपी उसे गंदी गालियां देते थे. खुदकुशी से पहले बनाई वीडियो में गोविंद ने ये भी कहा कि आरोपियों से जब कहा कि वह आर्थिक रूप से बेहद ही परेशान है, तो उन लोगों ने यहां तक कह दिया कि परेशान है तो मर जा.
मृतक के परिजनों ने पुलिस को बताया कि कर्ज देने वालों की ओर से उसे लगातार परेशान किया जा रहा था. गोविंद का काम भी अच्छा नहीं चल रहा था, जिस वजह से वह बेबस था.
इस बारे में सिविल लाइंस इंस्पेक्टर सौरभ शुक्ला ने बताया कि फिलहाल परिवार के लोगों से संपर्क कर उनसे बात की जा रही है. गोविंद ने कितना कर्ज लिया था, उसको लेकर परिवार के लोगों से जानकारी की जाएगी. कहा कि वीडियो में भी कोई ऐसी रकम की बात नहीं कही गई है, जिससे अनुमान लगाया जा सके. जिन पर आरोप लगाया गया है, उनको ट्रेस किया जा रहा है. उनसे पुछताछ की जाएगी. मृतक के दो बच्चे हैं, जिसमें एक की उम्र लगभग चार जबकि दूसरे की लगभग दो वर्ष है.
एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि यादगारपुर में युवक द्वारा आत्मघाती कदम उठाया गया है. पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. उसके मोबाइल में तीन वीडियो भी मिले हैं, जिसमें उसने जान देने से पहले कुछ लोगों पर आरोप लगाए हैं. पुलिस इस मामले में पड़ताल कर रही है.
