हरिद्वार में चाइनीज मांझे से फिर हुआ हादसा, फ्लाईओवर पर बाइक सवार युवक का गला कटा
हरिद्वार में चाइनीज मांझे के कारण पहले भी कई हादसे हो चुके है, फिर भी चाइनीज मांझे बाजार में ब्रिक रहे है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 26, 2025 at 7:12 PM IST
हरिद्वार: पुलिस-प्रशासन की सख्ती के बाद भी हरिद्वार में चाइनीज मांझे पर लगाम नहीं लग पा रही है. बुधवार 26 नवंबर को भी चाइनीज मांझे के कारण हरिद्वार में बड़ा हादसा हो गया. सप्तऋषि के फ्लाईओवर पर बाइक सवार युवक चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया, जिससे युवक का गला कट गया. युवक को गंभीर हालत में पास के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है.
जानकारी के मुताबिक भूपतवाला निवासी 25 वर्षीय करण शर्मा बाइक से अपने घर लौट रहा था. जैसे ही करण शर्मा सप्तऋषि के पास फ्लाईओवर पर पहुंचा, तभी अचानक से वो चाइनीज मांझे की चपेट में आ गया. फ्लाईओवर पर ही मांझा युवक की गर्दन में लिपट गया और मांझे से उसकी गर्दन कट गई. गला कटते ही युवक ने बाइक रोकी और वो घायल होकर वहीं गिर पड़ा.
युवक को बीच फ्लाईओवर पर घायल देख मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. मौके पर ही मौजूद लोग तत्काल करण शर्मा को हरिद्वार के प्रेम अस्पताल लेकर गए. करण शर्मा की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे भर्ती किया, फिलहाल करण शर्मा का हॉस्पिटल में ही उपचार चल रहा है. करण शर्मा के गले में कई टाके आए है. राहत की बात ये है कि मांझे से करण शर्मा की श्वास नहीं कटी, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था.
चाइनीज मांझे की बिक्री पर तत्काल रोक: उधर मामला संज्ञान में आते ही जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों को चाइनीज मांझे की बिक्री पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए. उन्होंने बताया कि चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया जाएगा, जो कोई भी दुकानदार प्रतिबंधित मांझा बेचते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
चाइनीज मांझे से पहले भी हो चुके कई हादसे: हरिद्वार में चाइनीज मांझे से इस तरह के हादसे का कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले ही हरिद्वार में चाइनीज मांझे के कारण कई लोग घायल हो चुके है. एक दो मामलों में तो लोगों की जान भी गई है. इसके अलावा पक्षियों के लिए भी चाइनीज मांझा काल साबित हुआ है. इस तरह के मामले शांत आने के बाद पुलिस-प्रशासन चाइनीज मांझे के खिलाफ कार्रवाई तो करता है, लेकिन बाद में फिर से शांत हो जाता हो और इस तरह की घटनाएं हो जाती है.
पढ़ें---