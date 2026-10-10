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कानपुर में युवक से 40 लाख रुपये की ठगी; जालसाजों ने मोटे मुनाफा का दिया झांसा, पुलिस जांच में जुटी

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Photo credit: ETV Bharat )

कानपुर : गोविंदनगर थाना क्षेत्र से ऑनलाइन ठगी का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने एक युवक से 40 लाख 32 हजार रुपये की बड़ी रकम ऐंठ ली. आरोप है कि ठगों ने शुरुआत में मुनाफे का झांसा देकर अपने जाल में फंसाया और जब पीड़ित ने अपनी रकम वापस निकालनी चाही, तो अलग-अलग शुल्कों के नाम पर और पैसे जमा कराते गए. ठगी का अहसास होने पर पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की है.

गोविंदनगर थाना प्रभारी अशोक कुमार दुबे ने बताया कि ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर धोखाधड़ी किए जाने की गंभीर शिकायत मिली है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और साइबर सेल की तकनीकी मदद से उन बैंक खातों की छानबीन की जा रही है, जिनमें पैसे ट्रांसफर किए गए थे. उन्होंने कहा कि जल्द ही आरोपियों का सुराग लगाकर ठगी गई रकम वापस कराने का प्रयास किया जाएगा.





दबौली पी-ब्लॉक निवासी महेंद्र सिंह ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि उन्होंने इसी साल 6 जनवरी को एक कंपनी की वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन ट्रेडिंग में निवेश करना शुरू किया था. शुरुआत में उन्होंने महज 50 हजार रुपये का निवेश किया था. इसके अगले ही दिन उनके ट्रेडिंग खाते में 5 हजार रुपये का मुनाफा जुड़कर आ गया, जिससे उनका कंपनी पर भरोसा पूरी तरह से बैठ गया. इस मुनाफे से उत्साहित होकर उन्होंने आगे और निवेश करने का फैसला कर लिया. हालांकि, इस दौरान शातिर ठगों ने अपनी वेबसाइट और कंपनी का नाम तक बदल दिया था.