ETV Bharat / state

सीमापुरी में पैसों के विवाद में युवक की कैची मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार

सीमापुरी में पैसों के विवाद में युवक की कैची मारकर हत्या ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के सीमापुरी इलाके में पैसों के विवाद को लेकर हुए हमले में एक युवक की मौत हो गई. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपी को कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया और वारदात में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया.

जावेद उर्फ गुंडा नामक आरोपी गिरफ्तार

डीसीपी आरपी मीणा नें बताया की न्यू सीमापुरी इलाके में झगड़े की सूचना पर पीसीआर कॉल मिली थी. इस संबंध में सीमापुरी थाना में मामला दर्ज किया गया. जांच के दौरान पता चला कि जावेद उर्फ गुंडा नामक आरोपी का न्यू सीमापुरी निवासी 26 वर्षीय रकीबुल और 27 वर्षीय आमिर के साथ पैसों को लेकर विवाद हो गया था.विवाद के दौरान आरोपी जावेद उर्फ गुंडा ने दोनों युवकों पर कैंची से हमला कर दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. घायल अवस्था में दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान आमिर की मौत हो गई. इसके बाद मामले में हत्या की धारा भी जोड़ दी गई.

कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की सहायता से गिरफ्तारी

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया. टीम ने आसपास लगे कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें आरोपी जावेद उर्फ गुंडा घटना के बाद भागते हुए दिखाई दिया. तकनीकी निगरानी और स्थानीय सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी को न्यू सीमापुरी की झुग्गियों से गिरफ्तार कर लिया.