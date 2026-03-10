सीमापुरी में पैसों के विवाद में युवक की कैची मारकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली के सीमापुरी में हत्या का मामला कुछ ही घंटों में सुलझा,आरोपी हथियार के साथ गिरफ्तार,आरोपी पहले भी आपराधिक मामलों में रहा है सामिल
Published : March 10, 2026 at 7:27 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के सीमापुरी इलाके में पैसों के विवाद को लेकर हुए हमले में एक युवक की मौत हो गई. पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए हत्या के आरोपी को कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर लिया और वारदात में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया.
जावेद उर्फ गुंडा नामक आरोपी गिरफ्तार
डीसीपी आरपी मीणा नें बताया की न्यू सीमापुरी इलाके में झगड़े की सूचना पर पीसीआर कॉल मिली थी. इस संबंध में सीमापुरी थाना में मामला दर्ज किया गया. जांच के दौरान पता चला कि जावेद उर्फ गुंडा नामक आरोपी का न्यू सीमापुरी निवासी 26 वर्षीय रकीबुल और 27 वर्षीय आमिर के साथ पैसों को लेकर विवाद हो गया था.विवाद के दौरान आरोपी जावेद उर्फ गुंडा ने दोनों युवकों पर कैंची से हमला कर दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए. घायल अवस्था में दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान आमिर की मौत हो गई. इसके बाद मामले में हत्या की धारा भी जोड़ दी गई.
कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की सहायता से गिरफ्तारी
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया. टीम ने आसपास लगे कई सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, जिसमें आरोपी जावेद उर्फ गुंडा घटना के बाद भागते हुए दिखाई दिया. तकनीकी निगरानी और स्थानीय सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी को न्यू सीमापुरी की झुग्गियों से गिरफ्तार कर लिया.
आरोपी पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल रहा
पुलिस के अनुसार आरोपी 28 वर्षीय जावेद उर्फ गुंडा न्यू सीमापुरी का ही रहने वाला है और वह पढ़ा लिखा नहीं है.जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी पहले भी आपराधिक मामलों में शामिल रहा है. उसके खिलाफ सीमापुरी थाने में मारपीट और हमले के दो मामले पहले से दर्ज हैं. फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की आगे की जांच जारी है.
डीसीपी राजेंद्र प्रसाद मीणा ने दी जानकारी
मामले में विस्तार से जानकारी देते हुए डीसीपी ने बताया कि टीम तुरंत एक्शन में आई और कई CCTV फुटेज चेक किए, जिसमें आरोपी जावेद उर्फ गुंडा देखा गया. CCTV फुटेज की मदद से संदिग्ध को आगे ट्रैक किया गया और वह दिल्ली के न्यू सीमापुरी की झुग्गी में घुसता हुआ मिला. इसके बाद, लोकल इंटेलिजेंस और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से, टीम ने आरोपी को ढूंढकर पकड़ लिया. उसके पास से जुर्म में इस्तेमाल की गई एक कैंची और घटना के समय आरोपी के पहने हुए कपड़े बरामद किए गए.
