हिमाचल के इस शहर 24 घंटे में दूसरी बड़ी वारदात: खूनी झड़प में कालका के युवक की मौत, एक की उंगली कटी

हिमाचल के इस शहर 24 घंटे में दूसरी बड़ी वारदात: खूनी झड़प में कालका के युवक की मौत, एक की उंगली कटी
खूनी झड़प में एक युवक की मौत हुई है, जबकि की एक की उंगली कटी है और एक अन्य के सिर पर चाकू से हमला.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 5, 2026 at 9:19 AM IST
सोलन: हिमाचल के सोलन शहर में बदमाशों को हौसले बुलंद होते जा रहे हैं. शहर में 24 घंटे के भीतर दूसरी बड़ी वारदात सामने आई है. सोलन के चौक बाजार के पास शुक्रवार रात उस समय हड़कंप मच गया, जब कई युवकों के बीच किसी बात को लेकर खूनी झड़प हो गई. विवाद इतना बढ़ गया कि चाकूबाजी में एक युवक की मौत हो गई. वहीं, घटना में एक युवक की उंगली कटी है और एक अन्य युवक के सिर पर चाकू से हमला हुआ है. मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.
खूनी झड़प में युवक की मौत
वारदात की पुष्टि करते हुए एसपी सोलन साईं दत्तात्रेय वर्मा ने बताया कि, "सूचना मिलते ही सोलन पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. मृतक की पहचान कालका निवासी अमन के रूप में हुई है. पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को भी डिटेन किया है. इन दोनों का भी मेडिकल चल रहा है. नाइट पेट्रोलिंग को बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है. जिस तरह से यह घटना बाजार में पेश आई है, इसके लिए नाइट पेट्रोलिंग को लेकर रिव्यू किया जाएगा. फिलहाल पुलिस की टीम आगामी तफ्तीश में जुटी है."
अब शाम के वक्त बढ़ेगी पुलिस की गश्ती
एसपी सोलन ने कहा कि, सभी लोग एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं और सूचना मिली है कि दोनों पुलिस चौकी भी पहुंचे थे. दोनों पक्ष मामले को सुलझाना चाहते थे, लेकिन अचानक यह हादसा पेश आया है. इस पूरे मामले में गहनता से जांच जारी है. उन्होंने कहा कि शहर में शाम के समय गश्त को बढ़ाने के लिए सोलन पुलिस काम करेगी.
सोलन शहर में 24 घंटे में दूसरी बड़ी वारदात
सोलन शहर में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं. 24 घंटे के भीतर शहर में बड़ी वारदात पेश आई है. वीरवार, 3 सितंबर की देर रात सोलन शहर में एक शराब के ठेके पर काम करने वाले सेल्समैन पर दो युवकों ने बेलचे से हमला कर उसे लहुलूहान कर दिया था. वहीं, अब दो से तीन युवकों के बीच बहस और हाथापाई हुई है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है.
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