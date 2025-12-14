ETV Bharat / state

दिल्ली: डीजे पर डांस को लेकर हुआ विवाद, युवाक की चाकू गोदकर हत्या, इलाके में सनसनी

शकरपुर इलाके में डीजे पर डांस को लेकर हुए विवाद में कुछ लोगों ने एक युवक पर चाकू से किया हमला,युवक की हुई मौत.

डांस के विवाद में चाकू गोदकर युवक की हत्या
डांस के विवाद में चाकू गोदकर युवक की हत्या (ETV Bharat)
ETV Bharat Delhi Team

December 14, 2025

नई दिल्ली :राजधानी दिल्ली के शकरपुर इलाके में डीजे पर डांस को लेकर हुए मामूली विवाद ने खौफनाक रूप ले लिया. पुराने दोस्तों के बीच कहासुनी के बाद 20 वर्षीय युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है और हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

डीजे पर डांस को लेकर युवक पर चाकू से हमला : मृतक की पहचान विशाल के रूप में हुई है, जो शकरपुर के स्कूल ब्लॉक का रहने वाला था. परिजनों के अनुसार, विशाल अपने परिवार के साथ मोहल्ले के एक जानकार की शादी में शामिल होने के लिए इलाके के ही एक बारात में गया था. समारोह के दौरान डीजे पर डांस को लेकर विशाल का उसके कुछ पुराने दोस्तों से विवाद हो गया. झगड़ा बढ़ने पर आरोपियों ने विशाल को जान से मारने की धमकी दी.

आरोपियों ने विशाल पर चाकू से किए कई वार (ETV Bharat)

आरोपियों ने विशाल पर चाकू से किए कई वार : परिजनों ने बताया कि रात करीब 11 बजे विशाल अपनी बहन के साथ वहां से घर लौट आया.बहन घर के अंदर चली गई, जबकि आरोपियों ने विशाल को घर के नीचे ही घेर लिया. आरोप है कि इसके बाद उस पर एक के बाद एक चाकू से कई वार किए गए.गंभीर रूप से घायल विशाल लहूलुहान हालत में वहीं गिर पड़ा और आरोपी मौके से फरार हो गए.


शादी समारोह से घर लौटते ही आरोपियों ने किया हमला : विशाल के भाई राहुल ने बताया कि वह शादी समारोह से पहले ही घर लौट आया था. लेकिन जब बाहर से शोर सुनकर जब वह घर से निकले तो देखा कि विशाल खून से सना हुआ पड़ा है.परिजन उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

सीसीटीवी के जरिए आरोपियों को पकड़ने में जुटी पुलिस : घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. इलाके को घेरकर जांच की गई और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवाया गया.पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है.

जल्द ही सभी आरोपी होंगे गिरफ्त में : डीसीपी अभिषेक धानिया के अनुसार, हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. क्राइम टीम और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है. आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपी गिरफ्त में होंगे और वारदात के पीछे की पूरी साजिश का खुलासा किया जाएगा.

संपादक की पसंद

