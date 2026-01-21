लखनऊ में सरेराह चाकू मारकर युवक की हत्या; कानपुर देहात का रहने वाला था मृतक
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 21, 2026 at 7:01 AM IST
लखनऊ: पीजीआई थाना क्षेत्र में चिरैया बाग अंडरपास के नीचे बाइक सवार युवक की हत्या कर दी गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया. मौके पर बाइक के चारों तरफ खून के निशान साफ देखे गए. हत्यारों ने चाकू से गोदकर युवक की हत्या की थी. पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना देकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. घटना मंगलवार की रात करीब 9:30 बजे की है.
एडीसीपी साउथ रल्लापल्ली बसंत कुमार ने बताया कि मृतक की पहचान प्रदीप सिंह निवासी कानपुर देहात के तौर पर हुई है. पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है.
उन्होंने बताया कि मृतक प्रदीप सिंह वर्तमान में पीजीआई थाना के उतरेटिया मोहल्ले में किराए के मकान में अपनी पत्नी पूजा के साथ रहता था. रात करीब 9:30 बजे सूचना मिली की एक युवक की लाश पड़ी है.
मौके पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त की. प्रदीप कुमार का शव मोटरसाइकिल पर ही खून से लथपथ हालत मिला है. पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ करते हुए कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है.
एडीसीपी ने बताया कि पीजीआई पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगालना शुरू किया है. जल्द से जल्द हत्यारोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.
