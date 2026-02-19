ETV Bharat / state

पूर्वी दिल्ली के संजय झील इलाके में युवक की चाकू मारकर हत्या, परिजनों ने लगाया ये आरोप

परिजनों का आरोप है किसी रंजिश या साजिश के तहत हत्या की गई है. पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.

संजय झील इलाके में युवक की हत्या
संजय झील इलाके में युवक की हत्या (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 19, 2026 at 3:50 PM IST

नई दिल्ली: पूर्वी दिल्ली के संजय झील इलाके में गुरुवार को युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई. मृतक का शव खून से लथपथ हालत में बरामद हुआ, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. मृतक की पहचान लोको चौधरी के रूप में हुई है, जो पूर्वी दिल्ली के शशि गार्डन इलाके का रहने वाला था.

जानकारी के मुताबिक वह मजदूरी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था. मृतक की पत्नी के अनुसार, घटना से पहले लोको को उसके एक परिचित ने फोन कर बाहर बुलाया था. परिजनों का आरोप है कि उसी शख्स ने किसी रंजिश या साजिश के तहत चाकू से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. क्राइम टीम और फॉरेंसिक विशेषज्ञों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और आसपास से साक्ष्य जुटाए गए.

मृतक की पत्नी ने बताई स्थिति (ETV Bharat)

इसके अलावा, इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके और घटना की पूरी कड़ी को जोड़ा जा सके. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हत्या के पीछे आपसी रंजिश, लेन-देन का विवाद या कोई अन्य कारण तो नहीं है. डीसीपी अभिषेक धानिया ने कहा कि संदिग्धों की पहचान कर जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी. फिलहाल इलाके में एहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है.

संपादक की पसंद

