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दिल्ली के नारायणा गांव में 'मजाक' बना मौत की वजह, युवक की चाकू गोदकर हत्या

पुलिस ने बताया कि आरोपी ओर मृतक एक दूसरे को पहले से जानते थे. घटना की जांच जारी है. पढ़ें पूरी खबर..

नारायणा गांव में युवक की चाकू मारकर हत्या
नारायणा गांव में युवक की चाकू मारकर हत्या (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 20, 2026 at 10:12 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली के नारायणा गांव से एक दर्दनाक मामला सामने आया है. यहां मामूली कहासुनी के बाद हुए विवाद में 18 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. पुलिस ने इस मामले में हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. दरअसल, 19 सितंबर देर रात थाना नारायणा पुलिस को डीडीयू अस्पताल से सूचना मिली कि नारायणा गांव निवासी 18 वर्षीय सुमित गिरी को बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. सूचना मिलते ही पुलिस टीम अस्पताल पहुंची और मामले की जांच शुरू की.

प्रारंभिक जांच के मुताबिक, आरोपी अमन और नरसिंह बाइक से पायल सिनेमा की तरफ गए थे. वापस लौटते समय उनकी मुलाकात सुमित और अमन से हुई. बातचीत के दौरान मजाक में पापा कहने की बात पर विवाद शुरू हुआ. आरोप है कि इसी दौरान अमन ने चाकू दिखाकर धमकाया. सुमित ने इसका विरोध किया, जिसके बाद दोनों के बीच कहासुनी बढ़ गई.

इसी दौरान उनका दोस्त सरगम भी मौके पर पहुंचा और विवाद शांत कराने की कोशिश करने लगा. विवाद बढ़ने पर अमन ने सुमित पर चाकू से हमला कर दिया. बीच-बचाव के दौरान सरगम को भी मामूली चोट लगी. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने अपने छोटे भाई को भी मौके पर बुलाया, जिसने घायल सुमित के साथ मारपीट की. इसके बाद सुमित के परिजन उसे डीडीयू अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

डीसीपी वेस्ट हरेश्वर स्वामी ने बताया घटना में सभी आरोपी ओर मृतक एक दूसरे को पहले से जानते थे. मामले में फिलहाल जांच जारी है, जिसके बाद ही सब स्पष्ट हो पाएगा. प्रत्यक्षदर्शी के बयान पर थाना नारायणा में हत्या का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस घटना में शामिल सभी लोगों की भूमिका की जांच कर रही है. घटनाक्रम को स्पष्ट करने के लिए आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

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