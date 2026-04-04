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दिल्ली के मुस्तफाबाद में युवक की चाकू गोदकर हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है. सूचना मिलते ही दयालपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस के मुताबिक, गली नंबर 23 में दो से तीन हमलावरों ने युवक को घेर लिया और उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए. हमला इतना बेरहमी से किया गया कि युवक मौके पर ही लहूलुहान होकर गिर पड़ा. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत घायल को जग प्रवेश चंद्र अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

घटना के बाद पुलिस ने मौके को घेरकर फोरेंसिक टीम को बुलाया, जिसने घटनास्थल से अहम साक्ष्य जुटाए। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जा सके। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है.

डीसीपी आशीष मिश्रा के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह मामला आपसी रंजिश का प्रतीत हो रहा है. आरोपियों की तलाश के लिए कई टीमें गठित कर लगातार दबिश दी जा रही है. इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती भी बढ़ा दी गई है.