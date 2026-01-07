ETV Bharat / state

दिल्ली के अंबेडकर नगर में चाकू गोद कर युवक की हत्या, जांच में जुटी पुलिस

नई दिल्ली: दक्षिणी दिल्ली के अंबेडकरनगर थाना इलाके में एक युवक की बेरहमी से चाकू से गला रेत कर मंगलवार की शाम हत्या कर दी गई. युवक की पहचान 24 वर्षीय करन के रूप में हुई है, जिसकी शादी नवंबर 2025 में हुई थी. इस घटना के बाद आरोपी मौके से फरार है, जिसकी तलाश दिल्ली पुलिस कर रही है. इस पूरी घटना पर पुलिस मौके पर पहुंच कर पूरे घटना की छानबीन करने में लगी हुई है और अपराधियों की तलाश जारी है.

इस घटना की सूचना मृतक की मां को तब मिली जब मां ड्यूटी से घर पहुंची और जब घर में अपना बेटा को नहीं देखती है तो उसकी तलाश करने लगती है. तभी फोन से किसी के द्वारा सूचना दी जाती है कि उसके बेटे करण को किसी ने चाकू मार दिया है वह अस्पताल में भर्ती है. इसके बाद वह अस्पताल पहुंचती है तो पता चलता है कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा.

इस पूरे मामले में दक्षिणी दिल्ली के डीसीपी अंकित चौहान ने बताया है कि अस्पताल के माध्यम से दक्षिणपुरी इलाके में एक युवक पर चाकू से हमला किया गया है, जिसे घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया था, जहां उसकी मौत हो गई है. इस मामले में आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आगे की जांच जारी है. इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.