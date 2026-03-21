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शादी में डांस विवाद पड़ा भारी, युवक पर जानलेवा हमला, तीन आरोपी गिरफ्तार

बालोद : बालोद जिले के ग्राम मटिया (बी) में शादी समारोह के दौरान हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया. डीजे पर डांस के दौरान शुरू हुई मामूली बात पर तीन युवकों ने एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, घायल को जिला अस्पताल लाया गया, जहां नाजुक हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.

क्यों किया गया हमला ?



मिली जानकारी के अनुसार, घटना की शुरुआत 14 मार्च 2026 को धनराज निषाद के घर आयोजित शादी कार्यक्रम से हुई. वहां डीजे पर डांस करते समय युवकों के बीच विवाद हुआ था. इसी विवाद को सुलझाने और आपसी समझौते के नाम पर 20 मार्च की सुबह बालोद निवासी मयंक साहू, ओम सिंह निषाद और सिद्धार्थ मोंगराज को मटिया (बी) बुलाया गया था.

समझौता के दौरान युवकों ने किया हमला



शाम करीब 6:30 बजे जब समझौते की बात चल रही थी, तभी आरोपियों ने समझौतानामा लिखने से मना कर दिया और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी. इसी दौरान आरोपी मयंक साहू ने अपने पास रखे धारदार चाकू से हितेश्वर यादव के गले और सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. घायल हितेश्वर यादव को लहूलुहान हालत में जिला अस्पताल बालोद में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है वहीं उसका इलाज जारी है लेकिन पुलिस ने मामले में तनिक भी देरी नहीं की.