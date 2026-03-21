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शादी में डांस विवाद पड़ा भारी, युवक पर जानलेवा हमला, तीन आरोपी गिरफ्तार

बालोद में शादी में डांस विवाद को लेकर युवक पर जानलेवा हमला हुआ है. आरोपियों ने विवाद सुलझाने के दौरान हमला कर दिया.

young man stabbed
युवक पर जानलेवा हमला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 21, 2026 at 7:27 PM IST

3 Min Read
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बालोद : बालोद जिले के ग्राम मटिया (बी) में शादी समारोह के दौरान हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया. डीजे पर डांस के दौरान शुरू हुई मामूली बात पर तीन युवकों ने एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, घायल को जिला अस्पताल लाया गया, जहां नाजुक हालत को देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.

क्यों किया गया हमला ?

मिली जानकारी के अनुसार, घटना की शुरुआत 14 मार्च 2026 को धनराज निषाद के घर आयोजित शादी कार्यक्रम से हुई. वहां डीजे पर डांस करते समय युवकों के बीच विवाद हुआ था. इसी विवाद को सुलझाने और आपसी समझौते के नाम पर 20 मार्च की सुबह बालोद निवासी मयंक साहू, ओम सिंह निषाद और सिद्धार्थ मोंगराज को मटिया (बी) बुलाया गया था.

समझौता के दौरान युवकों ने किया हमला

शाम करीब 6:30 बजे जब समझौते की बात चल रही थी, तभी आरोपियों ने समझौतानामा लिखने से मना कर दिया और गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी. इसी दौरान आरोपी मयंक साहू ने अपने पास रखे धारदार चाकू से हितेश्वर यादव के गले और सिर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. घायल हितेश्वर यादव को लहूलुहान हालत में जिला अस्पताल बालोद में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है वहीं उसका इलाज जारी है लेकिन पुलिस ने मामले में तनिक भी देरी नहीं की.

युवक पर जानलेवा हमला (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ग्राम मटिया बी में डीजे डांस पर हुए विवाद को लेकर तीन युवकों ने एक युवक पर चाकू से हमला किया है. हमले के बाद घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया,जहां से बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है. इस घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने तीनों युवकों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है- मोनिका ठाकुर,एएसपी

पुलिस ने आरोपियों को दबोचा

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक योगेश कुमार पटेल और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर के निर्देशन में थाना प्रभारी बालोद निरीक्षक शिशुपाल सिन्हा के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई. पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को महज कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया.आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त चाकू, एक बाइक और मोबाइल फोन जब्त किया है. आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 296, 351(3), 109 और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

किन आरोपियों की हुई है गिरफ्तारी

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