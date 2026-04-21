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दिनदहाड़े युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार, लहूलुहान कर भागे नकाबपोश हमलावर

बूंदी: शहर के व्यस्ततम इलाकों में मंगलवार को दिनदहाड़े माटुंदा गांव निवासी राकेश खटीक पर कुछ अज्ञात युवकों ने अचानक हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया. कोतवाली थाना प्रभारी निर्मला पांड्या ने बताया कि राकेश खटीक बहादुर सिंह सर्किल स्थित मंदिर के पास सब्जी खरीदने के लिए आया हुआ था. इसी दौरान मुंह ढके हुए 3-4 युवक वहां पहुंचे और अचानक उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. देखते ही देखते हमलावरों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसे लहूलुहान कर दिया और फरार हो गए. घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी.

सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया. चिकित्सकों के अनुसार, युवक के शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं. सीआई ने बताया कि घायल राकेश खटीक ने अस्पताल में दिए प्रारंभिक बयान में बताया कि उसका हमलावरों से पुराना विवाद चल रहा था. इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने उसे निशाना बनाया. पुलिस भी इस एंगल को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है. हालांकि हमलावरों की पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं.