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दिनदहाड़े युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ वार, लहूलुहान कर भागे नकाबपोश हमलावर

पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला पुराने विवाद को लेकर सामने आया. पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी है.

Police at hospital to record statement of injured
अस्पताल में घायल युवक से बयान लेने पहुंची पुलिस (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 21, 2026 at 8:19 PM IST

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बूंदी: शहर के व्यस्ततम इलाकों में मंगलवार को दिनदहाड़े माटुंदा गांव निवासी राकेश खटीक पर कुछ अज्ञात युवकों ने अचानक हमला कर दिया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया. कोतवाली थाना प्रभारी निर्मला पांड्या ने बताया कि राकेश खटीक बहादुर सिंह सर्किल स्थित मंदिर के पास सब्जी खरीदने के लिए आया हुआ था. इसी दौरान मुंह ढके हुए 3-4 युवक वहां पहुंचे और अचानक उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. देखते ही देखते हमलावरों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसे लहूलुहान कर दिया और फरार हो गए. घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी.

सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया. चिकित्सकों के अनुसार, युवक के शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं. सीआई ने बताया कि घायल राकेश खटीक ने अस्पताल में दिए प्रारंभिक बयान में बताया कि उसका हमलावरों से पुराना विवाद चल रहा था. इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने उसे निशाना बनाया. पुलिस भी इस एंगल को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है. हालांकि हमलावरों की पहचान अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले हैं.

पढ़ें: बारां में पुरानी रंजिश को लेकर युवक की चाकू गोदकर हत्या, हमलावर फरार

कोतवाली थाना प्रभारी निर्मला पांड्या ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी. घायल युवक का अस्पताल में इलाज जारी है और उसके पर्चा बयान लिए जा रहे हैं. प्रारंभिक जांच में मामला आपसी रंजिश का प्रतीत हो रहा है. उन्होंने बताया कि आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जा सके. घटना के बाद पुलिस ने शहर के विभिन्न मार्गों पर नाकाबंदी कर दी है और संदिग्ध व्यक्तियों की जांच की जा रही है.

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STABBING INCIDENT IN BUNDI
ACCUSED FLED AFTER KNIFE ATTACK
YOUTH ATTACKED WITH KNIFE IN BUNDI
युवक पर चाकू से किया हमला
YOUTH INJURED IN KNIFE ATTACK

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