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पुलिस पूछताछ के बाद युवक ने काटा खुद का गला; किशोरी के अपहरण से जुड़ा मामला

युवक के गला काटने की घटना ने सिकंदरा पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

पुलिस पूछताछ के बाद युवक ने काटा खुद का गला.
पुलिस पूछताछ के बाद युवक ने काटा खुद का गला. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 10:00 AM IST

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आगरा: सिकंदरा थाना की रुनकता पुलिस चौकी में पूछताछ के बाद घर पहुंचे युवक ने ब्लेड से खुद का गला काटने का प्रयास किया. उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने उसे दो किशोरियों के अपहरण के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था. पूछताछ के बाद युवक घर पहुंचा और आत्मघाती कदम उठाया. युवक ने ऐसा क्यों किया? पुलिस ने उससे क्या पूछताछ की थी? यह साफ नहीं हो सका है.

सिकंदरा थाना क्षेत्र से 19 जून को दो किशोरियों के अपहरण का मुकदमा लिखा गया था. रुनकता कस्बा निवासी बिट्टू पुत्र नेत्रपाल एक फैक्ट्री में काम करता है. उसने लड़की के पिता को जानकारी दी कि लड़की का फोन आया था. दोनों दिल्ली में हैं. परिजनों ने पुलिस को यह जानकारी दी तो पुलिस ने बिट्टू को रुनकता पुलिस चौकी पर बुलाया. इस पर बिट्टू पुलिस चौकी पर लड़की के घरवालों के साथ पहुंचा.

पुलिस ने चौकी पर उससे पूछाताछ की. जिसमें किसके मोबाइल पर फोन आया था? क्या बातचीत हुई थी? कई और सवाल किए पुलिस चौकी से जब बिट्टू घर पहुंचा तो उसने खुदकुशी का प्रयास किया. इसमें उसने ब्लेड से अपना गला काट लिया. जबकि, लड़कियों के परिजन बिट्टू के भाई के साथ दिल्ली गया है.

डीसीपी सिटी अली अब्बास ने बताया कि रुनकता पुलिस चौकी में CCTV कैमरे लगे हैं. लड़की के परिजन ही बिट्टू को लेकर आए और उनके सामने ही उसे छोड़ था. घर पहुंचकर उसने ऐसा क्यों किया? यह घरवाले बता सकते हैं या युवक खुद बता सकता है. पुलिस ने उससे पूछताछ की पूरी रिकॉर्डिंग की है. इसमें उसके साथ किसी प्रकार की अभद्रता और मारपीट नहीं की गई थी. सीसीटीवी की रिकार्डिंग देखी जा सकती है.

इस मामले में जिस मोबाइल से कॉल आई थी. उसने किसी भी किशोरी के कॉल करने से इंकार कर दिया है. बिट्टू के पिता नेत्रपाल ने पुलिस को बताया कि जो दो किशोरियां गायब हुई हैं. उनमें से एक किशोरी ने बेटा बिट्टू के साथ 10वीं की थी. अब बिट्टू के होश में आने पर ही कुछ कह सकते हैं कि उसने क्यों यह आत्मघाती कदम उठाया था?

सवालों के घेरे में पुलिस की पूछताछ: रुनकता चौकी में पूछताछ के बाद युवक के गला काटने की घटना ने सिकंदरा पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं. पुलिस का दावा है कि युवक से सामान्य पूछताछ की गई.

उसे परिजनों की मौजूदगी में जाने दिया था, लेकिन चौकी से लौटने के कुछ ही देर बाद उसके आत्मघाती कदम ने कई आशंकाओं को जन्म दिया है. यदि पूछताछ सामान्य थी तो युवक मानसिक रूप से इतना विचलित क्यों हुआ? पुलिस ने क्या सवाल किए और पूछताछ कितनी देर चली? यह भी स्पष्ट नहीं है.

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