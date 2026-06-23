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पुलिस पूछताछ के बाद युवक ने काटा खुद का गला; किशोरी के अपहरण से जुड़ा मामला

आगरा: सिकंदरा थाना की रुनकता पुलिस चौकी में पूछताछ के बाद घर पहुंचे युवक ने ब्लेड से खुद का गला काटने का प्रयास किया. उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने उसे दो किशोरियों के अपहरण के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था. पूछताछ के बाद युवक घर पहुंचा और आत्मघाती कदम उठाया. युवक ने ऐसा क्यों किया? पुलिस ने उससे क्या पूछताछ की थी? यह साफ नहीं हो सका है.

सिकंदरा थाना क्षेत्र से 19 जून को दो किशोरियों के अपहरण का मुकदमा लिखा गया था. रुनकता कस्बा निवासी बिट्टू पुत्र नेत्रपाल एक फैक्ट्री में काम करता है. उसने लड़की के पिता को जानकारी दी कि लड़की का फोन आया था. दोनों दिल्ली में हैं. परिजनों ने पुलिस को यह जानकारी दी तो पुलिस ने बिट्टू को रुनकता पुलिस चौकी पर बुलाया. इस पर बिट्टू पुलिस चौकी पर लड़की के घरवालों के साथ पहुंचा.

पुलिस ने चौकी पर उससे पूछाताछ की. जिसमें किसके मोबाइल पर फोन आया था? क्या बातचीत हुई थी? कई और सवाल किए पुलिस चौकी से जब बिट्टू घर पहुंचा तो उसने खुदकुशी का प्रयास किया. इसमें उसने ब्लेड से अपना गला काट लिया. जबकि, लड़कियों के परिजन बिट्टू के भाई के साथ दिल्ली गया है.

डीसीपी सिटी अली अब्बास ने बताया कि रुनकता पुलिस चौकी में CCTV कैमरे लगे हैं. लड़की के परिजन ही बिट्टू को लेकर आए और उनके सामने ही उसे छोड़ था. घर पहुंचकर उसने ऐसा क्यों किया? यह घरवाले बता सकते हैं या युवक खुद बता सकता है. पुलिस ने उससे पूछताछ की पूरी रिकॉर्डिंग की है. इसमें उसके साथ किसी प्रकार की अभद्रता और मारपीट नहीं की गई थी. सीसीटीवी की रिकार्डिंग देखी जा सकती है.