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चंदौली में घर के बाहर सो रहे युवक की कुल्हाड़ी से हत्या

किया कोतवाली क्षेत्र के जोगिया कला गांव में वारदात, पुलिस हत्यारोपी की तलाश में जुटी.

young man sleeping outside the house in chandauli was murdered with an axe
चंदौली में घर के बाहर सो रहे युवक की कुल्हाड़ी से हत्या. (etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 12:37 PM IST

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चंदौली: चकिया कोतवाली क्षेत्र के जोगिया कला गांव में शनिवार सुबह सनसनी फैल गई. एक युवक का रक्तरंजित शव उसके घर के बाहर चारपाई पर मिला. मृतक की शिनाख्त बृजेश यादव उर्फ बेचई पुत्र रामचंद्र यादव के रूप में हुई है. युवक के सिर और गर्दन पर धारदार हथियार से गहरे वार किए गए थे. ये निशान मिलने से हत्या की आशंका जताई जा रही है. पुलिस हत्यारोपी की तलाश कर रही है.


पुलिस की माने बृजेश यादव शुक्रवार की रात भोजन करने के बाद घर के बाहर चारपाई पर सोने चला गया था. शनिवार सुबह जब परिजन उन्हें जगाने पहुंचे तो वह मृत अवस्था में मिला. उनके सिर और गर्दन के पिछले हिस्से पर गंभीर चोटों के निशान देखकर परिजनों के होश उड़ गए. घटना की सूचना मिलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई और बडी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए.

चकिया कोतवाली पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया. शव को कब्जे में ले लिया. मामले की गंभीरता को देखते हए पुलिस क्षेत्राधिकारी चकिया रघुराज भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया.

इस बारे में सीओ चकिया रघुराज ने बताया कि सोते समय धारदार हथियार से हमला कर हत्या की गई है. पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है. कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा. हत्यारोपी की तलाश की जा रही है.

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