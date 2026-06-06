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स्टंटबाजी में गई जान; रील बनाते समय बेकाबू कार पलटी, सनरूफ पर बैठे युवक की मौत, 4 घायल

बछाऊरपुर मोड़ के पास कार असंतुलित होकर गड्ढे में पलट गई, जिससे सनरूफ पर बैठा सौरभ सीधे गाड़ी के नीचे दब गया.

सनरूफ पर बैठे युवक की मौत.
सनरूफ पर बैठे युवक की मौत. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 2:48 PM IST

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कानपुर: सचेंडी थाना क्षेत्र के रैकेपुर-बछऊपुर मार्ग पर बेकाबू कार गड्ढे में पलट गई. हादसे में 18 वर्षीय युवक की मौत हो गई है. कार सवार 4 युवक भी घायल हुए हैं.

मृतक की पहचान सौरभ (18) पुत्र बलराम कुशवाहा निवासी गांव झकरा संभरपुर के रूप में हुई है. घटना के बाद पहुंचे ग्रामीणों ने वाहन के नीचे दबे युवक और अंदर फंसे उसके 4 साथियों को बाहर निकाला. सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को स्थानीय अस्पताल भिजवाया, जहां डॉक्टर ने सौरभ को मृत घोषित कर दिया. बाकी घायलों का उपचार जारी है.

सौरभ के पिता बलराम कुशवाहा IIT कानपुर में वाटर सप्लाई विभाग में कार्यरत हैं. उन्होंने बताया कि सौरभ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था. शुक्रवार शाम करीब 6:30 बजे महाराजपुर से नेवी की परीक्षा देकर घर लौटा था. मृतक के ममेरे भाई अंकित के अनुसार, रात करीब 8 बजे गांव के 4 दोस्त सौरभ को किसी अन्य दोस्त के जन्मदिन की बात कहकर अपने साथ ले गए थे.

यह कार शिवा नामक युवक चला रहा था, जो वाहन अपने बहनोई विशाल के पिता से मांगकर लाया था. परिजनों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, चारों दोस्त कार के भीतर बैठे थे और सौरभ को सनरूफ पर बैठाकर सड़क पर स्टंट करते हुए रील बनाई जा रही थी. इसी दौरान बछाऊरपुर मोड़ के पास कार असंतुलित होकर गड्ढे में पलट गई, जिससे सनरूफ पर बैठा सौरभ सीधे गाड़ी के नीचे दब गया और उसकी स्थिति गंभीर हो गई.

सचेंडी थाना प्रभारी दीनानाथ मिश्रा ने बताया कि उपचार के दौरान एक युवक की मौत हो गई है. अन्य 4 घायल युवकों की स्थिति सामान्य है और उनका इलाज चल रहा है. थाना प्रभारी के मुताबिक, घायलों ने पूछताछ में रील बनाने के दावे को गलत बताया है और दुर्घटना का कारण सिर्फ मोड़ पर अचानक गाड़ी का नियंत्रित खो देना बताया है.

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