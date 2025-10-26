ETV Bharat / state

लखनऊ में कार सवार युवक ने जान दी; लग्जरी गाड़ी से लाइसेंसी रिवॉल्वर, 9 जिंदा कारतूस मिले

पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि घटना में इस्तेमाल तमंचा कार के भीतर से ही बरामद किया गया है.

लखनऊ में कार सवार युवक ने खुद को मारी गोली.
लखनऊ में कार सवार युवक ने खुद को मारी गोली. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 26, 2025 at 7:04 AM IST

Updated : October 26, 2025 at 8:32 AM IST

लखनऊ: राजधानी के पॉश एरिया हजरतगंज में एक युवक ने खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस इसे आत्महत्या मानकर चल रही है, क्योंकि युवक अपनी कार को किनारे खड़ी करता है. लॉक करता है और कार में बैठे-बैठे ही खुद को गोली मार लेता है. घटना शनिवार देर रात हजरतगंज में हाई सिक्योरिटी जोन डीएम आवास के पास की है.

इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बताया पुलिस को युवक के दाहिने हाथ में रिवाल्वर मिली है. उसके पास से बरामद पर्स में रिवाल्वर का लाइसेंस मिला है. मृतक की पहचान ईशान गर्ग (38) पुत्र पराग गर्ग, निवासी राजाजीपुरम, थाना तालकटोरा, लखनऊ के रूप में हुई है.

पुलिस ने घटनास्थल से लाइसेंसी रिवाल्वर के साथ ही एक खोखा कारतूस और पांच जिंदा कारतूस लोड बरामद किए हैं. इसके अलावा पास में एक छोटी पन्नी में चार अदद जिंदा कारतूस भी मिले हैं. मौके से कुल 9 जिंदा कारतूस और 1 खोखा कारतूस बरामद हुआ है.

इंस्पेक्टर ने बताया कि मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है. शव को मोर्चरी भेज दिया गया है. प्रारंभिक जांच में यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन पुलिस घटना के कारणों का पता लगाने के लिए हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है. आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.

अचानक गोली चलने से हड़कंप: प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना हाई-सिक्योरिटी वाले डीएम आवास के पास युवक ने पहले अपनी होंडा कार को अंदर से लॉक किया और फिर तमंचे से खुद को गोली मार ली.

गोली चलने की आवाज सुनकर डीएम आवास के बाहर तैनात सुरक्षाकर्मी और स्थानीय लोग फौरन मौके पर पहुंचे. लोगों ने देखा कि युवक कार के भीतर खून से लथपथ पड़ा है. कार का शीशा तोड़कर और युवक को बाहर निकाला गया. पुलिस की मदद से ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका.

Last Updated : October 26, 2025 at 8:32 AM IST

