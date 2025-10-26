ETV Bharat / state

लखनऊ में कार सवार युवक ने जान दी; लग्जरी गाड़ी से लाइसेंसी रिवॉल्वर, 9 जिंदा कारतूस मिले

लखनऊ: राजधानी के पॉश एरिया हजरतगंज में एक युवक ने खुद को गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस इसे आत्महत्या मानकर चल रही है, क्योंकि युवक अपनी कार को किनारे खड़ी करता है. लॉक करता है और कार में बैठे-बैठे ही खुद को गोली मार लेता है. घटना शनिवार देर रात हजरतगंज में हाई सिक्योरिटी जोन डीएम आवास के पास की है.

इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने बताया पुलिस को युवक के दाहिने हाथ में रिवाल्वर मिली है. उसके पास से बरामद पर्स में रिवाल्वर का लाइसेंस मिला है. मृतक की पहचान ईशान गर्ग (38) पुत्र पराग गर्ग, निवासी राजाजीपुरम, थाना तालकटोरा, लखनऊ के रूप में हुई है.

पुलिस ने घटनास्थल से लाइसेंसी रिवाल्वर के साथ ही एक खोखा कारतूस और पांच जिंदा कारतूस लोड बरामद किए हैं. इसके अलावा पास में एक छोटी पन्नी में चार अदद जिंदा कारतूस भी मिले हैं. मौके से कुल 9 जिंदा कारतूस और 1 खोखा कारतूस बरामद हुआ है.

इंस्पेक्टर ने बताया कि मृतक के परिजनों को सूचना दे दी गई है. शव को मोर्चरी भेज दिया गया है. प्रारंभिक जांच में यह मामला आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है, लेकिन पुलिस घटना के कारणों का पता लगाने के लिए हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है. आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं.