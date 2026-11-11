बस्ती में युवक का लाइव ड्रामा, रिश्तेदार की लड़की से बात न होने पर मार ली गोली
रिश्तेदारी में आया युवक लड़की से बात करने की जिद पर अड़ा रहा, खुद को मारी गोली.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 2:06 PM IST
बस्ती: जनपद के हरैया थाना क्षेत्र के बसेवा राय गांव में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब रिश्तेदारी में आए एक युवक ने लड़की से बात करने की जिद पर अड़े रहने के बाद, खुद को गोली मार ली. इस दर्दनाक घटना से इलाके में कोहराम है और हर कोई स्तब्ध है.
हरैया सर्किल सीओ स्वर्णिमा सिंह के अनुसार, परशुरामपुर थाना क्षेत्र के ठाकुरपुर गांव का रहने वाला शिवकुमार पुत्र राम बुझारत, हरैया थाना क्षेत्र के बसेवा राय गांव में अपनी रिश्तेदारी में आया था, लेकिन माहौल उस वक्त तनावपूर्ण हो गया, जब शिवकुमार अपने रिश्तेदार की एक लड़की से फोन पर या आमने-सामने बात करने की जिद पर अड़ गया और अपनी बात मनवाने के लिए हंगामा करने लगा.
युवक की इस जिद को देखकर मौके पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए. स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए ग्रामीणों ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए शिवकुमार को काफी देर तक प्यार से समझाया-बुझाया. ग्रामीणों ने उसे शांत कराने की कोशिश की ताकि किसी भी तरह के खतरे को टाला जा सके, लेकिन शिवकुमार अपनी जिद पर अड़ा रहा. उसने किसी की एक न मानी और देखते ही देखते उसने सबके सामने खुद को गोली मार ली, जिससे शिवकुमार की मौके पर ही हो गई. गोली चलने की आवाज से घटना स्थल पर भगदड़ मच गई.
घटना के तुरंत बाद दहशत में आए ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए डायल 112 को मामले की सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस बल जब तक मौके पर पहुंची, तब तक युवक की सांसें थम चुकी थी, मामले की गंभीरता को देखते हुए हरैया सर्किल सीओ स्वर्णिमा सिंह और थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल को अपने घेरे में लेकर फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से तमाम जरूरी साक्ष्य जुटाए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
पुलिस उपाधिक्षक स्वर्णिमा सिंह ने बताया कि इस पूरे प्रकरण के हर एक पहलू, आत्महत्या के वास्तविक कारणों और अन्य बिंदुओं की बारीकी से गहन जांच-पड़ताल की जा रही है. मृतक लड़का अपने रिश्तेदार की ही एक लड़की से जबरदस्ती शादी करने का दबाव बना रहा था और इसी जिद को लेकर उसने आत्महत्या की है.
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