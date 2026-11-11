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बस्ती में युवक का लाइव ड्रामा, रिश्तेदार की लड़की से बात न होने पर मार ली गोली

रिश्तेदार की लड़की से बात नही होने पर मार ली गोली ( Photo Credit; ETV Bharat )

बस्ती: जनपद के हरैया थाना क्षेत्र के बसेवा राय गांव में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब रिश्तेदारी में आए एक युवक ने लड़की से बात करने की जिद पर अड़े रहने के बाद, खुद को गोली मार ली. इस दर्दनाक घटना से इलाके में कोहराम है और हर कोई स्तब्ध है.

हरैया सर्किल सीओ स्वर्णिमा सिंह के अनुसार, परशुरामपुर थाना क्षेत्र के ठाकुरपुर गांव का रहने वाला शिवकुमार पुत्र राम बुझारत, हरैया थाना क्षेत्र के बसेवा राय गांव में अपनी रिश्तेदारी में आया था, लेकिन माहौल उस वक्त तनावपूर्ण हो गया, जब शिवकुमार अपने रिश्तेदार की एक लड़की से फोन पर या आमने-सामने बात करने की जिद पर अड़ गया और अपनी बात मनवाने के लिए हंगामा करने लगा.