प्रयागराज में पार्टी कर रहे दोस्तों के बीच चली गोली; एक युवक की मौत, हिरासत में तीन दोस्त
डीसीपी मनीष कुमार शांडिल्य ने बताया कि घटना की प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है, कि सभी आरोपी आपस में दोस्त हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 19, 2025 at 10:32 AM IST
प्रयागराज: दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे युवक की सिर में गोली लगने से मौत हो गई. घटना के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने तीन युवकों को हिरासत में लिया है. हत्या का मुख्य आरोपी अभी फरार है. यह घटना प्रयागराज कैंट थाना क्षेत्र के राजापुर ओम नगर में गुरुवार रात की है.
डीसीपी सिटी मनीष कुमार सांडिल्य ने बताया कि मृतक की पहचान आकाश सोनी उर्फ गोलू (21) पुत्र राधेश्याम सोनी निवासी कैंट थाना क्षेत्र के तौर पर हुई है. राधेश्याम मूलतः गंगानगर, थरवई के रहने वाले हैं और वे परिवार के साथ कैंट थानाक्षेत्र में रहते हैं. वह राजगीर मिस्त्री का काम करते हैं.
डीसीपी ने बताया कि घटना की प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है, कि सभी आरोपी आपस में दोस्त हैं. घटना के वक्त वह सब नशे की हालत में थे. हिरासत में लिए गए तीनों युवकों ने पूछताछ में बताया कि हत्या की कोई मंशा नहीं थी. गोली गलती से चल गई.
हालांकि, पुलिस उनके बयानों की सत्यता की जांच कर रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मामले में साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है. फरार आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा.
डीसीपी मनीष कुमार शांडिल्य ने बताया कि राधेश्याम सोनी का बड़ा बेटा आकाश सोनी नारियल की सप्लाई का काम करता है. गुरुवार की रात आकाश अपने चार-पांच दोस्तों के साथ घर के बाहर गली में बैठकर पार्टी कर रहा था. सभी नशे में थे.
इसी दौरान एक युवक ने जेब से तमंचा निकाल लिया और कथित तौर पर खेल-खेल में फायर कर दिया. गोली सीधे आकाश के सिर में जा लगी, जिससे वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा. गोली चलने की आवाज आने पर स्थानीय लोग बाहर निकले और पुलिस को सूचना दी.
घटना की सूचना मिलते ही डीसीपी सिटी सहित एसीपी सिविल लाइंस विद्युत गोयल और कैंट थाना प्रभारी सुनील कनौजिया पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. गंभीर हालत में आकाश को एसआरएन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.
