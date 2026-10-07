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खौफनाक वारदात! युवक ने पहले फौजी की बेटी को मारी गोली, फिर खुद किया सुसाइड

आगरा में खौफनाक वारदात ( Photo Credit; ETV Bharat )

आगरा : सदर थाना क्षेत्र के रोहता में बुधवार दोपहर उस समय सनसनी फैल गई, जब एक युवक ने युवती को गोली मार दी, उसके बाद अपनी कनपटी पर तमंचा सटाकर फायर कर लिया. इस घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवती को गंभीर हालत में आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल मामले की जांच जारी है.

आगरा में खौफनाक वारदात (Video Credit; ETV Bharat) जानकारी के मुताबिक, घटना रोहता में सेंटर पीटर कॉलेज के पास की है, जहां पर नवविकसित पीतांबरा सफायर कॉलोनी में बुधवार की दोपहर करीब दो बजे युवक ने युवती को गोली मार दी. गोली लगते ही युवती जमीन पर गिर गई. इसके बाद युवक ने खुद की कनपटी पर गोली मार ली. गोली उसके सिर से आरपार निकल गई, जिससे युवक जमीन पर गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए. सूचना पर सदर और मलपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, क्योंकि मामला दोनों थानों के बॉर्डर का है.

डीसीपी सिटी अली अब्बास ने बताया कि स्थानीय लोग और चौकीदार से पूछताछ की गई है. युवक की जेब से मिले दस्तावेज से उनकी पहचान 25 वर्षीय अरुण सिनसिनवार पुत्र धर्मवीर निवासी इटौरा के रूप में हुई है, जो टोल टैक्स पर नौकरी करता था. अरुण ने जिस युवती को गोली मारी है. वह उसके पहचान की थी. वह हाथरस जिले के सादाबाद क्षेत्र की है. यहां किराए पर रहती है. उसके पिता फौजी हैं.