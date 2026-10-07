खौफनाक वारदात! युवक ने पहले फौजी की बेटी को मारी गोली, फिर खुद किया सुसाइड
आगरा में सदर थाना क्षेत्र के रोहता की घटना, छानबीन में जुटी पुलिस
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 6:11 PM IST
आगरा : सदर थाना क्षेत्र के रोहता में बुधवार दोपहर उस समय सनसनी फैल गई, जब एक युवक ने युवती को गोली मार दी, उसके बाद अपनी कनपटी पर तमंचा सटाकर फायर कर लिया. इस घटना में युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवती को गंभीर हालत में आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल मामले की जांच जारी है.
जानकारी के मुताबिक, घटना रोहता में सेंटर पीटर कॉलेज के पास की है, जहां पर नवविकसित पीतांबरा सफायर कॉलोनी में बुधवार की दोपहर करीब दो बजे युवक ने युवती को गोली मार दी. गोली लगते ही युवती जमीन पर गिर गई. इसके बाद युवक ने खुद की कनपटी पर गोली मार ली. गोली उसके सिर से आरपार निकल गई, जिससे युवक जमीन पर गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए. सूचना पर सदर और मलपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, क्योंकि मामला दोनों थानों के बॉर्डर का है.
डीसीपी सिटी अली अब्बास ने बताया कि स्थानीय लोग और चौकीदार से पूछताछ की गई है. युवक की जेब से मिले दस्तावेज से उनकी पहचान 25 वर्षीय अरुण सिनसिनवार पुत्र धर्मवीर निवासी इटौरा के रूप में हुई है, जो टोल टैक्स पर नौकरी करता था. अरुण ने जिस युवती को गोली मारी है. वह उसके पहचान की थी. वह हाथरस जिले के सादाबाद क्षेत्र की है. यहां किराए पर रहती है. उसके पिता फौजी हैं.
पहले कराया था मुकदमा, बाद में आरोप से मुकरी
डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि छानबीन में सामने आया है कि अरुण के खिलाफ युवती ने पहले गंभीर आरोप लगाते हुए सदर थाना में मुकदमा दर्ज कराया था. उसके बाद कोर्ट में आरोपों से मुकर गई थी. अब दोनों में किस बात को लेकर विवाद हुआ और ऐसी वारदात को अंजाम क्यों दिया गया. इस मामले में हर पहलू से जांच की जा रही है.
दो युवती और एक युवक आए थे
इधर चौकीदार सोमवीर ने बताया कि यहां पर दो युवती और एक युवक आए. तीनों में बातचीत हो रही थी, तभी गोली चली. जब वह बाहर आया तो युवक दौड़ कर आया, उसके हाथ में तमंचा था. उसने वापस कमरे में जाने को कहा. उसके बाद दूसरी गोली चली और युवक जमीन पर गिर गया. वहीं, दूसरी युवती के बुलावे पर एक युवक बाइक से आया और वह अपने साथ घायल युवती को ले गए.
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