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फर्रुखाबाद में युवक की गोली मारकर हत्या, परिवार के सामने तोड़ा दम

फर्रुखाबाद: जिले में रविवार को देर रात नेशनल हाईवे पर पांचाल घाट के पास एक युवक की गोली मार कर हत्या कर दी गई. युवक पत्नी और बच्चे के साथ बनारस दर्शन करके फरीदाबाद अपने घर जा रहा था. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही टीमें गठित कर दी गई है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.





एसपी आरती सिंह ने बताया कि फरीदाबाद के दयालपुर निवासी 32 साल के अरुण शुक्रवार को अपनी पत्नी राखी और बच्चे के साथ कार से बनारस दर्शन करने गए थे. रविवार को दर्शन कर वापस लौट रहे थे.

आरती सिंह, एसपी (Video Credit:ETV Bharat)

गंगा एक्सप्रेसवे हरदोई सवाजपुर के एक्सप्रेसवे से उतरे. इसके बाद फर्रुखाबाद जनपद के पांचाल घाट पहुंचे. यहां ढाबे के पास स्थित किराना दुकान पर कोल्ड ड्रिंक चिप्स और पानी की बोतल खरीदी. अरुण ने कोल्ड ड्रिंक खोलकर उसमें नमक डाला और अपनी पत्नी की ओर बढ़ा दिया. इस दौरान उनकी पत्नी और बच्चा भी गाड़ी से नीचे उतर आए थे.





इसी दौरान एक कार से आए बदमाशों ने अचानक फायरिंग कर दी. अरुण को दो गोलियां लगी, जिससे उनकी घटना स्थल पर भी मृत्यु हो गई.घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस को सीओ सिटी अभय वर्मा और अपर पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की.