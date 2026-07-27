फर्रुखाबाद में युवक की गोली मारकर हत्या, परिवार के सामने तोड़ा दम
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच में जुटी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 27, 2026 at 7:50 AM IST
फर्रुखाबाद: जिले में रविवार को देर रात नेशनल हाईवे पर पांचाल घाट के पास एक युवक की गोली मार कर हत्या कर दी गई. युवक पत्नी और बच्चे के साथ बनारस दर्शन करके फरीदाबाद अपने घर जा रहा था. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही टीमें गठित कर दी गई है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है.
एसपी आरती सिंह ने बताया कि फरीदाबाद के दयालपुर निवासी 32 साल के अरुण शुक्रवार को अपनी पत्नी राखी और बच्चे के साथ कार से बनारस दर्शन करने गए थे. रविवार को दर्शन कर वापस लौट रहे थे.
गंगा एक्सप्रेसवे हरदोई सवाजपुर के एक्सप्रेसवे से उतरे. इसके बाद फर्रुखाबाद जनपद के पांचाल घाट पहुंचे. यहां ढाबे के पास स्थित किराना दुकान पर कोल्ड ड्रिंक चिप्स और पानी की बोतल खरीदी. अरुण ने कोल्ड ड्रिंक खोलकर उसमें नमक डाला और अपनी पत्नी की ओर बढ़ा दिया. इस दौरान उनकी पत्नी और बच्चा भी गाड़ी से नीचे उतर आए थे.
इसी दौरान एक कार से आए बदमाशों ने अचानक फायरिंग कर दी. अरुण को दो गोलियां लगी, जिससे उनकी घटना स्थल पर भी मृत्यु हो गई.घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस को सीओ सिटी अभय वर्मा और अपर पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू की.
वहीं एसपी आरती सिंह ने बताया कि 26 जून रविवार को तकरीबन रात करीब पौने नौ बजे पुलिस 112 को सूचना प्राप्त हुई की किसी व्यक्ति को किसी अज्ञात द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है. तत्पश्चात पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो घटना में यह तत्व प्रकाश में आए कि यह व्यक्ति बनारस जाने के लिए फ्राइडे को अपने घर से निकाला था. आज यह वापस अपने घर फरीदाबाद जा रहा था.
वाया गंगा एक्सप्रेसवे होते हुए यह अपने घर वापस जा रहे थे. कुछ सामान खरीदने के लिए शॉप पर उतरे थे. जहां पर दो युवक थे. जिन्होंने फायर कर दिया. जहां पर उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है.
परिजनों से पूछताछ की जा रही है. उनके साथ उनकी पत्नी और एक बच्चा भी है. परिजनों को सूचना दी गई है. इसमें तहरीर प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है.तीन टीमें में लगा दी गई है. सीसीटीवी फुटेज में कुछ क्लू मिले हैं. जल्द ही पूरी घटना का खुलासा किया जाएगा.
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