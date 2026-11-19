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पैसों के विवाद में आधी रात खूनी खेल, इंद्रपुरी में युवक की गोली मारकर हत्या

रांची: राजधानी रांची में पैसे के लेनदेन को लेकर चल रहा विवाद बुधवार देर रात खूनी संघर्ष में बदल गया. सुखदेवनगर थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी रोड नंबर-1 में बदमाशों ने गोली मारकर एक युवक की हत्या कर दी. मृतक की पहचान छोटू महतो उर्फ मिथिलेश के रूप में हुई है.

स्थानीय लोगों ने बताया कि धुर्वा निवासी अभिषेक उर्फ लल्लू और इंद्रपुरी के रहने वाले विकास महतो का आपस में पैसे को लेकर विवाद चल रहा था. इसी विवाद में अभिषेक बुधवार की देर रात अपने कुछ साथियों के साथ देर रात विकास महतो के घर पहुंचा था. घर का मुख्य दरवाजा बंद होने के कारण वे अंदर नहीं जा सके. इसके बाद अभिषेक और उसके साथियो ने बाहर से ही फायरिंग शुरू कर दी. फायरिंग के दौरान एक गोली छोटू महतो को लग गई. गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में

वारदात की जानकारी मिलते ही सुखदेवनगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं मुख्य आरोपी अभिषेक उर्फ लल्लू समेत घटना में शामिल अन्य लोगों की भूमिका की जांच की जा रही है. फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है.