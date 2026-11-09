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दिवाली की रात गुरुग्राम में खूनी वारदात, सिद्धरावली में युवक की गोली मारकर हत्या

दिवाली की रात गुरुग्राम में खूनी वारदात ( ETV Bharat )

GURUGRAM DEEPAK MURDER : दिवाली की रात जहां लोग दीपों का त्योहार मना रहे थे, वहीं गुरुग्राम के सिद्धरावली गांव में गोलियों की गूंज से सनसनी फैल गई. यहां बदमाशों ने एक 35 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान दीपक के रूप में हुई है. उसका शव सुबह गांव में खड़ी एक स्विफ्ट कार के अंदर लहूलुहान हालत में मिला. वारदात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है.