दिवाली की रात गुरुग्राम में खूनी वारदात, सिद्धरावली में युवक की गोली मारकर हत्या
GURUGRAM DEEPAK MURDER : हरियाणा के गुरुग्राम में बदमाशों ने दिवाली की रात एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी.
Published : November 9, 2026 at 8:49 PM IST
GURUGRAM DEEPAK MURDER : दिवाली की रात जहां लोग दीपों का त्योहार मना रहे थे, वहीं गुरुग्राम के सिद्धरावली गांव में गोलियों की गूंज से सनसनी फैल गई. यहां बदमाशों ने एक 35 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान दीपक के रूप में हुई है. उसका शव सुबह गांव में खड़ी एक स्विफ्ट कार के अंदर लहूलुहान हालत में मिला. वारदात के बाद से इलाके में दहशत का माहौल है.
कार पर गोलियों के निशान मिले : दीपक दिवाली की रात किसी काम से घर से बाहर निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा. सुबह गांव के सरपंच ने एक स्विफ्ट कार में उसका शव देखा. इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की तो कार पर गोलियों के निशान मिले. कार के शीशे टूटे हुए थे और एक टायर भी फटा हुआ था. शुरुआती हालात से आशंका जताई जा रही है कि बदमाशों ने कार को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं और दीपक की हत्या कर दी.
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मामले में पुलिस की जांच जारी : मामले में दीपक का नाम अशोक राठी गैंग से जुड़े होने की बात भी सामने आई है. बताया जा रहा है कि दीपक पहले भी हत्या के एक मामले में जेल जा चुका था और फिलहाल जमानत पर बाहर था. हालांकि, वारदात के पीछे की असली वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और सीन ऑफ क्राइम की टीम मौके पर पहुंची. टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया. पुलिस आसपास के इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के साथ ही वारदात से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. दिवाली की रात हुई इस हत्या से सिद्धरावली गांव में हड़कंप मचा हुआ है. पुलिस आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है.
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