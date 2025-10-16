ETV Bharat / state

गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा बिहार, युवक को गोलियों से भूना

मोतिहारी में युवक की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है. युवक का शव पलाई फैक्ट्री के पास मिला है.

MURDER OF YOUNG MAN IN MOTIHARI
युवक को गोलियों से भूना (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 16, 2025 at 8:53 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मोतिहारी: जिले के बंजरिया थाना क्षेत्र के चैलाहा टाल में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर शव झाड़ी में फेंका गया है. मृतक की पहचान सद्दाम हुसैन उम्र 29 साल निवासी चैलाहा टाल के रूप में हुई है.

घूमने के लिए निकला था सद्दाम: मिली जानकारी के अनुसार मृतक सद्दाम हुसैन शनिवार को अपने किसी साथी के साथ घूमने के लिए रघुनाथपुर स्थित भवानी चौक में बने अपने डेरा से बाइक के जरिए निकला था. दोपहर 2 बजे के बाद उसका फोन बंद हो गया. जिससे परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चला.

झाड़ी में मिला शव: इसके बाद परिजन बंजरिया थाना पहुंचे और उसकी गायब होने की सूचना दी. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि पलाई फैक्ट्री के पास झाड़ी में एक युवक का शव पड़ा हुआ है. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए अस्पताल भेजा.

एकलौता बेटा था सद्दाम: सद्दाम हुसैन (मृतक) अपने माता-पिता का एकलौता बेटा था. पिता विदेश में मैकेनिक का काम करते हैं, जबकि सद्दाम हुसैन (मृतक) अपनी मां, पत्नी और तीन बच्चों के साथ रघुनाथपुर में रहता था. सद्दाम घर पर किराना दुकान चलाता था.

क्या कहती है पुलिस?: पुलिस के अनुसार, सद्दाम हुसैन (मृतक) को दो गोलियां मारी गईं हैं. साथ ही उसके हाथ की एक उंगली भी काटी गई है. कोई और घटना ना हो, इसलिए पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के लिहाज से पुलिस बल तैनात किया गया है.

''प्रारंभिक जांच में यह हत्या पैसे के लेन-देन को लेकर हुई प्रतीत हो रही है. शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है. वहीं शक के आधार पर एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ और छापेमारी की जा रही है''. - रमेश महतो, बंजरिया थानाध्यक्ष

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

मोतिहारी में युवक की हत्या
MOTIHARI NEWS
BIHAR NEWS
MURDER OF YOUNG MAN IN MOTIHARI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जन सुराज का हिडेन प्लान! NDA और महागठबंधन दोनों के वोट बैंक पर सेंध लगाने की तैयारी?

सीट बंटवारे पर बिहार NDA की PC टली, क्या अपनी 'उपेक्षा' से नाराज हैं मांझी और कुशवाहा?

NDA के गढ़ वाले क्षेत्रों में पहले चरण की वोटिंग, 2020 का दिखेगा असर या रचा जाएगा नया इतिहास?

नेपाल, UP और झारखंड-बंगाल से सटे बिहार के 20 जिलों में दूसरे फेज में ही वोटिंग क्यों? 2020 में हुआ था जबरदस्त मुकाबला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.