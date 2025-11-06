मुरादाबाद में युवक की गोली मारकर हत्या; पुलिस बोली- प्रेम-प्रसंग के विवाद में हुआ मर्डर
एसपी सिटी कुमार रणविजय ने कहा अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा.
मुरादाबाद: मझोला थाना क्षेत्र में मंडी समिति मोहल्ले में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. हत्या का आरोप पड़ोस में रहने वाले दो युवकों पर लगा है. गोली मारने वाले फरार हैं. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है. परिजनों से तहरीर लेकर मामले की जांच शुरू कर दी गई है.
नगर पुलिस अधीक्षक कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि मृतक की पहचान नेकपाल के तौर पर हुई है. आरोपी युवकों से मृतक का पुराना झगड़ा था. पुलिस की पूछताछ में यह भी पता चला है कि अमन और राजा के साथ नेकपाल का प्रेम-प्रसंग को लेकर कोई पुराना विवाद चल रहा था.
एक दिन पहले भी दोनों के बीच झगड़ा हुआ था. इसी विवाद की वजह से नेकपाल के साथ अमन और राजा नाम के युवकों ने मारपीट की और उसके बाद गोली चला दी. घायल अवस्था में नेकपाल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है.
मां ने कहा मारपीट की, गोली मारी: मृतक नेकपाल की मां ने बताया कि उनका कोई विवाद नहीं था, कोई रंजिश नहीं थी. अमरोहा जिले में चल रहे तिगरी मेले में कल आरोपी राजा के साले अमन द्वारा थप्पड़ मारने को लेकर कोई विवाद हुआ था. इसकी शिकायत करने पर बात बढ़ी और आरोपियों ने अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट की. इसके बाद उनके बेटे के सीने में गोली मार दी.
घटना की सूचना मिलते ही एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने सीओ सिविल लाइंस कुलदीप गुप्ता, पुलिस बल और फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की. एसपी सिटी ने बताया कि हत्या का मुख्य आरोपी अमन और उसका बहनोई राजा है. दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं.
प्रारंभिक जांच में सामने आया है, कि पुरानी रंजिश में हुई झड़प ही इस हत्याकांड की जड़ है. पुलिस ने परिवार से तहरीर लेकर हत्यारोपियों की तलाश शुरू की है. एसपी सिटी ने कहा अपराधियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा और जल्द गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा.
