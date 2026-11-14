कोकर में युवक की गोली मार कर हत्या, आरोपी को पुलिस ने दबोचा
रांची के कोकर स्थित गहला टोली इलाके में एक युवक ने अपने दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी. रिपोर्ट- प्रशांत कुमार.
Published : November 14, 2026 at 8:16 AM IST
रांची: राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र के गहला टोली में तनवीर नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है.
शुक्रवार देर रात हुई वारदात के बाद से पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी. जिसके बाद शनिवार अहले सुबह उसे पकड़ लिया गया. पुलिस अब गिरफ्तार युवक से पूछताछ कर हत्या के पीछे की वजह जानने में जुटी है.
अचानक निकाली गन और मार दी गोली
जानकारी के अनुसार, तनवीर और शाहरुख शुक्रवार शाम से ही एक साथ थे. देर रात करीब 11 बजे दोनों गहला टोली स्थित एक होटल में बैठकर खाना खा रहे थे. इसी दौरान किसी बात को लेकर उनके बीच विवाद हो गया. कहासुनी इतनी बढ़ गई कि शाहरुख ने तनवीर को गोली मार दी. गोली लगने से तनवीर गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया. वहीं फरार होने की कोशिश में लगे आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया.
पूछताछ में खुलेगा हत्या का राज
सदर थाना प्रभारी कुलदीप ने बताया कि हत्या मामले में मृतक के दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया है. आपसी विवाद में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था. दोनों के बीच विवाद किस बात को लेकर हुआ था और क्या इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश थी, इन बिंदुओं पर पूछताछ की जा रही है.
यह भी पढ़ें:
एक सिगरेट बनी हत्या की वजह, नहीं देने पर दोस्त ने ही मार दी गोली
सरायकेला-खरसावां के आदित्यपुर में काली पूजा पंडाल के पास चली गोली, युवक की मौत
सरकारी अंगरक्षक ने केटरिंग संचालक को गोली मार की हत्या, झारखंड पुलिस के दो जवान गिरफ्तार