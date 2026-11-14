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कोकर में युवक की गोली मार कर हत्या, आरोपी को पुलिस ने दबोचा

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रांची: राजधानी रांची के सदर थाना क्षेत्र के गहला टोली में तनवीर नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है.

शुक्रवार देर रात हुई वारदात के बाद से पुलिस आरोपी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही थी. जिसके बाद शनिवार अहले सुबह उसे पकड़ लिया गया. पुलिस अब गिरफ्तार युवक से पूछताछ कर हत्या के पीछे की वजह जानने में जुटी है.