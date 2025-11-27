ETV Bharat / state

पहले हाथ-पैर बांधा, फिर कनपटी और गर्दन में गोली मारकर की हत्या

बिहार में प्रेम प्रसंग में अक्सर ही हत्या की खबर सामने आती है. एक बार फिर से जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया. पढ़ें आगे

डिजाइन फोटो
डिजाइन फोटो (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 27, 2025 at 5:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गया : बिहार के गया जी में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. कोच थाना अंतर्गत ददरेजी बाजार के समीप बधार के पास अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया. मृतक की पहचान संजय कुमार के रूप में हुई है. इसका मकान कोच थाना के ददरेजी और टिकारी थाना के काजी बीघा दोनों स्थानों पर बताया जाता है. फिलहाल में वह ददरेजी में अपने भाई के साथ बाइक की सर्विसिंग दुकान में हाथ बंटाता था.

प्रेम प्रसंग में की गई हत्या : जानकारी के अनुसार, संजय का एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था. इस बीच वह प्रेमिका को लेकर फरार हो गया था और उससे शादी कर ली थी. शादी करने की कुछ दिन बाद वह घर को लौटा था. इसके बाद लड़की भी अपने घर चली गई थी. इसी बीच आज संजय की प्रेमिका का फोन आया. प्रेमिका ने कहा कि मेरे पास जो मोबाइल है, उसे वापस ले लो. एक निश्चित स्थान पर प्रियंका ने संजय को बुलाया था. बताया जाता है कि प्रेमिका ददरेजी गांव की ही रहने वाली है.

प्रेमिका ने बुलाया, फिर हत्या : मृतक के परिजनों का कहना है कि प्रेमिका से फोन करवा कर संजय को ददरेजी स्थित बधार के पास बुलाया गया. इसके बाद पूरी साजिश के बीच संजय को पकड़ लिया गया. करीब आधा दर्जन लोगों ने संजय को पकड़ने के बाद उसके हाथ पैर बांध दिए. इसके बाद कनपटी और गर्दन के पास गोली मार दी.

इलाज के दौरान तोड़ा दम : दो गोली लगने के बाद युवक की सांस चल रही थी. गंभीर हालत में उसे कोच के अस्पताल में भर्ती कराया गया. इसके बाद डॉक्टरों ने उसे मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

''प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई जा रही है. पुलिस घटना को लेकर कार्रवाई कर रही है. जल्द ही इस घटना में संलिप्त रहे सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.''- सुदेह कुमार, कोच थानाध्यक्ष

लड़की को भगाए जाने से गुस्से में थे परिजन : मृतक के परिजनों के अनुसार संजय द्वारा लड़की को भगाए जाने से उसके परिजन गुस्से में थे. वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे. यही वजह रही कि जब संजय और लड़की वापस लौटे, तो लड़की के माध्यम से उसे ददरेजी स्थित बधार के पास बुलाकर पूरी साजिश के साथ निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी गई. सबसे पहले उसके हाथ पैर बांध दिए गए. इसके बाद उसे गोली मारी गई. पुलिस ने घटनास्थल से खोखा बरामद किया है.

ये भी पढ़ें :-

दशहरे की पार्टी में घर बुलाकर युवक की हत्या, चचेरे भाई ने गोलियों से किया छलनी और पहुंच गया थाना

बिहार में बड़ी वारदात, 30 साल की महिला और 23 वर्षीय युवक का शव मिला

बेटा नहीं हुआ तो विवाहिता की हत्या, 10 साल की बेटी बोली-'मम्मी को पापा-दादा-दादी ने मार डाला'

TAGGED:

MURDER IN GAYA
गया में युवक की गोली मारकर हत्या
गया में प्रेमी की हत्या
MURDER IN LOVE AFFAIR
YOUNG MAN SHOT DEAD IN GAYA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

नीतीश कुमार की 26 मंत्रियों की टीम तैयार, किस पार्टी से कितने को मिली जगह, देखें पूरी लिस्ट

जानिए नीतीश के उन 10 मंत्रियों के बारे में जिन्होंने पहली बार ली है मंत्री पद की शपथ

स्कूटर से दवा का कारोबार.. अब स्पीकर बनकर चलाएंगे सदन! 9वीं बार के MLA की दिलचस्प कहानी, दोस्तों की जुबानी

बिहार की नई NDA सरकार के सामने 25 बड़ी चुनौतियां.. वादों को धरातल पर उतारने के लिए कहां से आएंगे पैसे?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.