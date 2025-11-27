ETV Bharat / state

पहले हाथ-पैर बांधा, फिर कनपटी और गर्दन में गोली मारकर की हत्या

गया : बिहार के गया जी में सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है. एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. कोच थाना अंतर्गत ददरेजी बाजार के समीप बधार के पास अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया. मृतक की पहचान संजय कुमार के रूप में हुई है. इसका मकान कोच थाना के ददरेजी और टिकारी थाना के काजी बीघा दोनों स्थानों पर बताया जाता है. फिलहाल में वह ददरेजी में अपने भाई के साथ बाइक की सर्विसिंग दुकान में हाथ बंटाता था.

प्रेम प्रसंग में की गई हत्या : जानकारी के अनुसार, संजय का एक लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था. इस बीच वह प्रेमिका को लेकर फरार हो गया था और उससे शादी कर ली थी. शादी करने की कुछ दिन बाद वह घर को लौटा था. इसके बाद लड़की भी अपने घर चली गई थी. इसी बीच आज संजय की प्रेमिका का फोन आया. प्रेमिका ने कहा कि मेरे पास जो मोबाइल है, उसे वापस ले लो. एक निश्चित स्थान पर प्रियंका ने संजय को बुलाया था. बताया जाता है कि प्रेमिका ददरेजी गांव की ही रहने वाली है.

प्रेमिका ने बुलाया, फिर हत्या : मृतक के परिजनों का कहना है कि प्रेमिका से फोन करवा कर संजय को ददरेजी स्थित बधार के पास बुलाया गया. इसके बाद पूरी साजिश के बीच संजय को पकड़ लिया गया. करीब आधा दर्जन लोगों ने संजय को पकड़ने के बाद उसके हाथ पैर बांध दिए. इसके बाद कनपटी और गर्दन के पास गोली मार दी.

इलाज के दौरान तोड़ा दम : दो गोली लगने के बाद युवक की सांस चल रही थी. गंभीर हालत में उसे कोच के अस्पताल में भर्ती कराया गया. इसके बाद डॉक्टरों ने उसे मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

''प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई जा रही है. पुलिस घटना को लेकर कार्रवाई कर रही है. जल्द ही इस घटना में संलिप्त रहे सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.''- सुदेह कुमार, कोच थानाध्यक्ष