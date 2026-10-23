गाजियाबाद के लोनी में चाऊमीन खा रहे युवक पर बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, मौके पर मौत
गाजियाबाद के लोनी में युवक की सरेराह गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है. परिजनों ने आधी रात किया बंथला-चिरोड़ी मार्ग जाम
Published : October 23, 2026 at 9:23 AM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के लोनी कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार रात बाइक सवार तीन हमलावरों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. बंथला-चिरोड़ी मार्ग पर घटना को अंजाम दिया गया. चिरोड़ी निवासी सोनू अपने दोस्त के साथ चाऊमीन खाने के लिए ठेले के पास खड़ा हुआ था. इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार तीन बदमाश पहुंचे और उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गोली लगने से सोनू की मौके पर ही मौत हो गई. अचानक हुई फायरिंग से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया. घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए.
घटना के बाद से सोनू के परिवार में मातम पसरा हुआ है. चिरोड़ी निवासी मुस्तकीम मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते हैं. मुस्तकीम के पांच बेटे हैं. सोनू चौथे नंबर की संतान था. परिजनों के मुताबिक, सोनू मेडिकल स्टोर पर हेल्पर का काम करता था. घटना से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों द्वारा देर रात बंथला चिरौड़ी मार्ग पर बैठकर प्रदर्शन कर दिया गया. जिसके चलते काफी देर तक ट्रैफिक प्रभावित रहा.
सोनू को गोली लगने के बाद मौके पर मौजूद दोस्त उसे अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां डॉक्टरों ने सोनू को मृत घोषित कर दिया. पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है, आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले ले जा रहे हैं और सोनू का मोबाइल भी पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया है ताकि हत्या के पीछे किसी प्रकार की रंजिश आदि का पता लगाया जा सके.
एसीपी लोनी राम किशन के मुताबिक, 22 अक्टूबर को रात के करीब 9:00 बजे एसएचओ लोनी कोतवाली को सूचना मिली कि चिरौड़ी मार्केट में इंडियन ओवरसीज बैंक के सामने सोनू खान नाम के एक युवक को गोली लग गई है और उसके परिजन लेकर उसको जीटीबी अस्पताल गए हुए हैं. इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए, मौके पर पुलिस पहुंची और जो एसएचओ कोतवाली हैं वह जीटीबी अस्पताल पहुंचे. वहां मौके पर परिजन बताएं कि यहां लाने के बाद इसकी मृत्यु हो गई है. परिजनों से तहरीर प्राप्त की गई है और शोएब को हिरासत पुलिस में लेकर पूछताछ की गई है. शोएब व अन्य के खिलाफ तहरीर प्राप्त हुई है, आवश्यक विधिक कार्यवाही मुकदमा लिखकर की जा रही है.
ये भी पढ़ें: