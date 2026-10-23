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गाजियाबाद के लोनी में चाऊमीन खा रहे युवक पर बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, मौके पर मौत

गाजियाबाद में हत्या ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद के लोनी कोतवाली क्षेत्र में गुरुवार रात बाइक सवार तीन हमलावरों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. बंथला-चिरोड़ी मार्ग पर घटना को अंजाम दिया गया. चिरोड़ी निवासी सोनू अपने दोस्त के साथ चाऊमीन खाने के लिए ठेले के पास खड़ा हुआ था. इसी दौरान मोटरसाइकिल पर सवार तीन बदमाश पहुंचे और उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. गोली लगने से सोनू की मौके पर ही मौत हो गई. अचानक हुई फायरिंग से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया. घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए.

घटना के बाद से सोनू के परिवार में मातम पसरा हुआ है. चिरोड़ी निवासी मुस्तकीम मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण करते हैं. मुस्तकीम के पांच बेटे हैं. सोनू चौथे नंबर की संतान था. परिजनों के मुताबिक, सोनू मेडिकल स्टोर पर हेल्पर का काम करता था. घटना से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों द्वारा देर रात बंथला चिरौड़ी मार्ग पर बैठकर प्रदर्शन कर दिया गया. जिसके चलते काफी देर तक ट्रैफिक प्रभावित रहा.