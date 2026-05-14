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हमीरपुर: शादी समारोह में आए युवक की गोली मारकर हत्या, एक हिरासत में

हमीरपुर हत्या मामले में पुलिस एक व्यक्ती को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है.

हमीरपुर में युवक की गोली मारकर हत्या
हमीरपुर में युवक की गोली मारकर हत्या (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 14, 2026 at 4:20 PM IST

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हमीरपुर: जिले के बिवार थाना क्षेत्र में शादी समारोह में शामिल होने आए युवक की बीती रात गोली मारकर हत्या कर दी गई. युवक का शव छानी बुजुर्ग गांव के पास मिलने से इलाके में अफरातफरी का माहौल है. सुचना पर पहुंची पुलिस ने मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है.

हमीरपुर में युवक की गोली मारकर हत्या (Video Credit; ETV Bharat)

क्षेत्राधिकारी मौदहा राजकुमार पांडेय ने बताया कि बुधवार रात करीब 11:30 बजे थाना बिवार पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम छानी बुजुर्ग के पास एक युवक घायल अवस्था में पड़ा है, जिसे किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है. मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को उपचार के लिए सीएचसी छानी पहुंचाया, जहां के डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.


सीओ के मुताबिक, डॉक्टर द्वारा निरीक्षण के बाद, युवक के सीने के बाईं ओर गोली लगने की पुष्टि हुई है. वहीं प्रारंभिक जांच में घटनास्थल से गोली चलने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं. मृतक की पहचान सचिन (26) पुत्र शुभकरण सिंह निवासी ग्राम पाटनपुर थाना बिवार के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि युवक गांव में आयोजित शादी समारोह में शामिल होने आया था. घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.


पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है. पुलिस शादी समारोह में शामिल लोगों और आसपास के ग्रामीणों से भी पूछताछ कर रही है.


क्षेत्राधिकारी राजकुमार पांडेय ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और प्राप्त सूचना के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामले की जांच की जा रही है.

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