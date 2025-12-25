ETV Bharat / state

बागपत में सनकी प्रेमी में युवती के सिर में मारी गोली, मौत; खुद भी कर लिया सुसाइड

बागपत में सनकी प्रमी में प्रेमिका के सिर में मारी गोली. ( Photo Credit: ETV Bharat )

बागपत: एकतरफा प्यार में सनकी युवक ने सिर में गोली मारकर युवती की हत्या कर दी. इसके बाद पास के ही पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर जांच-पड़ताल की. फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य कलेक्ट किए. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घटना गुरूवार सुबह बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के महावतपुर बावली गांव की है. बागपत के पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार रॉय ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे 112 नंबर को सूचना मिली कि महावतपुर बावली गांव में गोली मारकर हत्या की गई है. हत्यारोपी ने खुद भी सुसाइड कर लिया है. मृत युवती की पहचान गुड्डन (18) पुत्री लख्मी के तौर पर हुई है. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से तमंचा बरामद किया है. पुलिस ने युवती को सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. डबल मर्डर की सूचना पर एडिशनल एसपी प्रवीण कुमार चौहान, सीओ विजय कुमार भी मौके पर पहुंचे. बागपत के पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार रॉय. (Video Credit: ETV Bharat) कैसे हुई यह घटना: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतका गुड्डन घर पर ही सिलाई का काम करती थी. गुड्डन के पिता लख्मी बड़ौत कोतवाली में चौकीदार की नौकरी करते हैं. इनके घर से कुछ ही दूरी पर रहने वाला सतनाम कटारिया नाम का युवक गुड्डन से एकतरफा प्यार करता था.