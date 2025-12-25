ETV Bharat / state

बागपत में सनकी प्रेमी में युवती के सिर में मारी गोली, मौत; खुद भी कर लिया सुसाइड

बागपत के पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार रॉय ने बताया कि पुलिस ने युवती को सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.

बागपत में सनकी प्रमी में प्रेमिका के सिर में मारी गोली.
बागपत में सनकी प्रमी में प्रेमिका के सिर में मारी गोली. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 25, 2025 at 3:07 PM IST

बागपत: एकतरफा प्यार में सनकी युवक ने सिर में गोली मारकर युवती की हत्या कर दी. इसके बाद पास के ही पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया. घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर जांच-पड़ताल की. फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य कलेक्ट किए. दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. घटना गुरूवार सुबह बड़ौत कोतवाली क्षेत्र के महावतपुर बावली गांव की है.

बागपत के पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार रॉय ने बताया कि सुबह करीब 10 बजे 112 नंबर को सूचना मिली कि महावतपुर बावली गांव में गोली मारकर हत्या की गई है. हत्यारोपी ने खुद भी सुसाइड कर लिया है. मृत युवती की पहचान गुड्डन (18) पुत्री लख्मी के तौर पर हुई है.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से तमंचा बरामद किया है. पुलिस ने युवती को सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. डबल मर्डर की सूचना पर एडिशनल एसपी प्रवीण कुमार चौहान, सीओ विजय कुमार भी मौके पर पहुंचे.

बागपत के पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार रॉय. (Video Credit: ETV Bharat)

कैसे हुई यह घटना: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मृतका गुड्डन घर पर ही सिलाई का काम करती थी. गुड्डन के पिता लख्मी बड़ौत कोतवाली में चौकीदार की नौकरी करते हैं. इनके घर से कुछ ही दूरी पर रहने वाला सतनाम कटारिया नाम का युवक गुड्डन से एकतरफा प्यार करता था.

रास्ता रोककर मारी गोली: सतनाम और उसका परिवार पंजाब के ईंट-भट्ठे पर मजदूरी करते हैं. कुछ दिनों से सतनाम गांव में अपने घर आया हुआ था. गुरूवार सुबह करीब 10 बजे गुड्डन अपने घर से कुछ सामान लेने गई जा रही थी.

जब वह घर के पीछे गली में पहुंची तभी वहां पर मौजूद सतनाम ने उसका रास्ता रोक लिया. दोनों के बीच कुछ बात हुई और सतनाम ने तंमचे से उसके सिर में गोली मार दी. गोली लगते ही गुड्डन वहीं लहूलुहान होकर गिर पड़ी.

प्रत्यदर्शियों के अनुसार, सतनाम ने घटना को अंजाम देकर खुद को भी गोली मारनी चाही, लेकिन तमंचे में गोली फंस गई. बाद में सतनाम ने अपने घर में लगे नीम के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

मृतका गुड्डन पुत्री लख्मी 4 बहनें और एक भाई हैं. गुड्डन को छोड़ सभी की शादी हो चुकी है. एक साल पहले ही उसके भाई बॉबी की शादी हुई थी. जिस समय यह घटना हुई, घर पर उसकी भाभी मौजूद थी. पिता लख्मी कोतवाली में थे और मां राजकली खेत में गन्ना छीलने गई थी. वहीं, भाई बॉबी ससुराल में था.

