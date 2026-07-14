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थाने में आत्मदाह ! युवक को बचाने में थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी झुलसे

कानपुर में पति-पत्नी के बीच चल रहे आपसी विवाद चल रहा था. इसको लेकर पत्नी थाने में पहले ही शिकायत दर्ज करा चुकी थी.

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कानपुर: थाने के भीतर युवक ने खुद पर डीजल डालकर लगाई आग, थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी झुलसे (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 2:31 PM IST

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कानपुर: महाराजपुर थाना परिसर में सोमवार को उस वक्त अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब एक युवक ने खुद पर पेट्रोल छिड़क कर आत्मदाह का प्रयास किया. इस दौरान युवक को बचाने की कोशिश में थाना प्रभारी जनार्दन सिंह, एक दारोगा और एक सिपाही गंभीर रूप से झुलस गए. सभी घायलों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस के मुताबिक, फुफवार गांव निवासी एक युवक अपने साथ एक बोतल में डीजल लेकर पुलिस थाने पहुंचा था. थाने के भीतर दाखिल होते ही उसने खुद पर तेल उड़ेल लिया और परिसर में बने मंदिर के पास जाकर माचिस से आग लगा ली. देखते ही देखते वह आग की लपटों से घिर गया और मुझे इंसाफ चाहिए की रट लगाते हुए चिल्लाने लगा.

युवक को जलता देख थाने में हड़कंप मच गया और वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने पानी और कंबल की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया.

शुरुआती जांच में सामने आया है कि पूरा मामला पति-पत्नी के बीच चल रहे आपसी विवाद से जुड़ा है. पीड़ित युवक अपनी पारिवारिक समस्या को लेकर को थाने पहुंचा था. वहां दरोगा गौरव शौलिया से अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए समस्या के समाधान की गुहार लगा रहा था. जब दारोगा गौरव शौलिया ने मामले की सच्चाई जानने के लिए युवक के परिजनों का मोबाइल नंबर मिलाया, तो युवक अचानक भड़क उठा, उसने चिल्लाते हुए कहा कि उसे न्याय नहीं मिल रहा है और तुरंत दारोगा के सामने से उठकर बाहर भागा, जहां खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आत्मदाह का प्रयास किया.

गंभीर रूप से झुलसे युवक को थाना प्रभारी खुद अपनी सरकारी गाड़ी से लेकर कांशीराम अस्पताल पहुंचे. फिलहाल युवक और उसे बचाने में घायल हुए तीनों पुलिसकर्मियों का इलाज चल रहा है. एसीपी चकेरी आशुतोष सिंह ने बताया कि पति-पत्नी के बीच आपसी विवाद का मामला है, जिसको लेकर सोमवार को पत्नी ने शिकायत दर्ज कराई थी. इसी वजह से आक्रोशित युवक ने ऐसा कदम उठाया है. फिलहाल सभी घायलों का इलाज जारी है. मामले में जांच जारी है.

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