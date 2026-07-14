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थाने में आत्मदाह ! युवक को बचाने में थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी झुलसे

कानपुर: थाने के भीतर युवक ने खुद पर डीजल डालकर लगाई आग, थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी झुलसे ( Photo Credit; ETV Bharat )