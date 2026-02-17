ETV Bharat / state

प्रेमिका की दुत्कार पर प्रेमी ने खुद को लगाई आग, हालत गंभीर; वीडियो कॉल पर विवाद

रायबरेली: वीडियो कॉल के दौरान प्रेमिका की दुत्कार पर प्रेमी ने सुसाइड की कोशिश की है. पहले उसने फांसी लगाकर जान देनी चाही, लेकिन बच गया. इसके बाद खुद पर डीजल छिड़ककर आग लगा लिया. फिलहाल, गंभीर हालत में झुलसा प्रेमी जिला अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है.

थाना बछरावां प्रभारी श्याम कुमार पाल ने बताया कि घटना बछरावां थाना क्षेत्र के राजामऊ गांव की है. गांव के रहने वाले विनोद उर्फ कल्लू की साली से उसका भाई प्रेम करता है. उसने खुद को आग लगा ली है. उसे अस्पताल में इलाज के लिये भेजा गया है. अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है.

उन्होंने बताया कि जानकारी के मुताबिक, गंभीर झुलसे प्रमोद का उसके बड़े भाई की साली से प्रेम संबंध है. सुसाइड की कोशिश करने से पहले प्रमोद ने एक वीडियो भी बनाया है, जिसमें वह बता रहा है कि उसकी प्रेमिका 1 महीने की गर्भवती है. इसके नाम पर उससे पैसे लिए गए हैं.

प्रमोद वीडियो में कह रहा है कि एक छोटी सी गलती के चलते मुझे छोड़ दिया और कह रही हो कि मैं फांसी लगा लूं. उसने इतना कहकर वीडियो बंद किया और फांसी लगाए हुए फोटो खींच ली.