जोधपुर: कार की टक्कर से स्कूटर सवार युवक की मौत और साथी घायल, अहमदाबाद की ट्रेन पकड़ने जा रहे थे...

जोधपुर: घर से अहमदाबाद के लिए ट्रेन पकड़ने स्कूटर से निकले दो युवकों को शुक्रवार तड़के तेज गति से आई कार ने चपेट में ले लिया. इसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई, दूसरा घायल हो गया. घायल को एमडीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने इस मामले में कार सवार एक जने को हिरासत में लिया है. हादसा महामंदिर थाना क्षेत्र में हुआ.

महामंदिर थानाधिकारी देवेंद्र सिंह देवड़ा ने बताया कि थाना क्षेत्र के ज्योतिबा फूले नगर रोड पर शुक्रवार सुबह चार बजे तेज गति की कार ने युवकों के स्कूटर को टक्कर मार दी. इसमें मदेरणा कॉलोनी निवासी अमान (20) की मौके पर ही मौत हो गई. उसके साथी रेहान को घायलावस्था में एमडीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया. दोनों युवक सुबह जल्दी अहमदाबाद जाने वाली ट्रेन पकड़ने निकले थे. स्कूटर पार्किंग में रखना था, लेकिन रोड क्रॉस करते समय कार से स्कूटर की टक्कर हो गई. कार में तीन लोग सवार थे. इनमें एक को हिरासत में लिया है. पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया.

