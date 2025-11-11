अजमेर नगर निगम के तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी सवार को कुचला, मौके पर मौत
व्यस्ततम मार्ग पर तेज रफ्तार डंपर का दौड़ना ट्रैफिक पुलिस पर सवाल खड़े करता है.
Published : November 11, 2025 at 3:43 PM IST
अजमेर: नगर निगम के डंपर ने स्कूटी सवार युवक को कुचल दिया. युवक की मौके पर ही मौत हो गई. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. इसमें तेज रफ्तार डंपर स्कूटी चालक को कुचल कर भागता दिख रहा है. राहगीरों ने युवक को जेएलएन अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. घटना को लेकर लोगों में काफी रोष है.
मृतक के बड़े भाई सुरेश चांदवानी ने बताया कि अजय नगर स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी छोटा भाई दीपक चांदवानी स्टेशन रोड पर कैंटीन में काम करता था. सुबह पृथ्वीराज मार्ग पर दुकान से नाश्ता लेकर दीपक कैंटीन के लिए रवाना हुआ कि गांधी भवन रोड पर हादसे का शिकार हो गया.सुरेश चांदवानी ने डंपर चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. इधर, कोतवाली पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया. कोतवाली पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि डंपर नगर निगम का है.
सीसीटीवी में कैद हादसा: घटनास्थल के पास इमारत के सीसीटीवी कैमरे में घटना का वीडियो कैद हो गया. इसमें तेज रफ्तार डंपर स्कूटी को टक्कर मारता दिखा. टक्कर से स्कूटी सवार युवक गिरता है और डंपर का पिछला टायर उसे कुचल देता है. युवक की मौके पर ही मौत हो जाती है. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज लिए हैं. गांधी भवन से स्टेशन रोड और पृथ्वीराज मार्ग काफी व्यस्ततम मार्ग है. इसके बावजूद तेज रफ्तार डंपर का वहां से गुजरना, ट्रैफिक पुलिस पर सवाल उठाता है.