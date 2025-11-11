ETV Bharat / state

अजमेर नगर निगम के तेज रफ्तार डंपर ने स्कूटी सवार को कुचला, मौके पर मौत

अजमेर: नगर निगम के डंपर ने स्कूटी सवार युवक को कुचल दिया. युवक की मौके पर ही मौत हो गई. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. इसमें तेज रफ्तार डंपर स्कूटी चालक को कुचल कर भागता दिख रहा है. राहगीरों ने युवक को जेएलएन अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. घटना को लेकर लोगों में काफी रोष है.

मृतक के बड़े भाई सुरेश चांदवानी ने बताया कि अजय नगर स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी छोटा भाई दीपक चांदवानी स्टेशन रोड पर कैंटीन में काम करता था. सुबह पृथ्वीराज मार्ग पर दुकान से नाश्ता लेकर दीपक कैंटीन के लिए रवाना हुआ कि गांधी भवन रोड पर हादसे का शिकार हो गया.सुरेश चांदवानी ने डंपर चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. इधर, कोतवाली पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया. कोतवाली पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि डंपर नगर निगम का है.