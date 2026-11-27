दिल्ली के शकूरपुर में शादी से लौट रहे युवक की चाकू घोंपकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस
नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के सुभाष प्लेस स्थित शकूरपुर गांव में 17 वर्षीय नौजवान की चाकू मारकर हत्या,मामले मेंं अब तक 3 गिरफ्तार
Published : November 27, 2026 at 2:14 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस (एनएसपी) थाना क्षेत्र में सड़क पर हुए मामूली विवाद ने एक युवक की जान ले ली. शकूरपुर में किसी की सगाई से लौट रहे 27 वर्षीय योगेश की कार सवार युवकों से कहासुनी हो गई, जिसके बाद आरोपियों ने उसके गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल योगेश को महाराजा अग्रसेन अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है.
डीसीपी नॉर्थ वेस्ट आकांक्षा यादव ने बताया कि घटना 26-27 नवंबर 2026 की रात करीब 1:00 बजे की है. योगेश एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद अपने दोस्तों के साथ शकूरपुर की जेजे कॉलोनी स्थित जी-ब्लॉक रोड पर खड़ा था. इसी दौरान वहां से एक कार गुजरी. कार को तेज और लापरवाही से चलाने को लेकर योगेश व उसके दोस्तों की कार में सवार लोगों से बहस हो गई.देखते ही देखते यह मामूली कहासुनी हिंसक झगड़े में बदल गई. आरोप है कि विवाद के बीच कार सवार एक युवक ने चाकू निकाला और योगेश की गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.
अस्पताल पहुंचने से पहले तोड़ा दम
गर्दन पर गंभीर चोट लगने के कारण योगेश लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा। मौके पर मौजूद दोस्त और परिजन उसे आनन-फानन में नजदीकी महाराजा अग्रसेन अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद योगेश को मृत घोषित कर दिया.
एक ही इलाके के रहने वाले हैं आरोपी और मृतक
अस्पताल प्रशासन की ओर से सुभाष प्लेस पुलिस को सूचना दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश शुरू की. शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि मृतक योगेश और हमलावर एक ही इलाके के रहने वाले हैं और पहले से एक-दूसरे को जानते थे.दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित धाराओं के तहत हत्या की एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पुलिस ने सभी आरोपियों की पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है.
सुभाष प्लेस में 17 वर्षीय युवक की चाकू मारकर हत्या
वहीं, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के सुभाष प्लेस स्थित शकूरपुर गांव में 17 वर्षीय किशोर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए दो नाबालिग समेत कुल तीन लड़कों को पकड़ लिया है. डीसीपी नॉर्थ वेस्ट आकांक्षा यादव ने बताया कि मृतक की पहचान 17 वर्षीय किशोर के रूप में हुई है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी की मृतक की बहनों में से एक के साथ दोस्ती थी, जिसे लेकर कुछ दिन पहले दोनों पक्षों के बीच कहासुनी और विवाद हुआ था. इसी रंजिश के चलते 26 नवंबर को आरोपियों ने किशोर पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा.
गंभीर चोटों के कारण इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. अस्पताल से सूचना मिलने के बाद सुभाष प्लेस पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू की. लगातार दबिश के बाद पुलिस ने वारदात में शामिल तीन आरोपियों को पकड़ लिया. फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है.
ये भी पढ़ें :