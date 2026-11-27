ETV Bharat / state

दिल्ली के शकूरपुर में शादी से लौट रहे युवक की चाकू घोंपकर हत्या, जांच में जुटी पुलिस

सुभाष प्लेस स्थित शकूरपुर गांव में जवान की चाकू मारकर हत्या ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस (एनएसपी) थाना क्षेत्र में सड़क पर हुए मामूली विवाद ने एक युवक की जान ले ली. शकूरपुर में किसी की सगाई से लौट रहे 27 वर्षीय योगेश की कार सवार युवकों से कहासुनी हो गई, जिसके बाद आरोपियों ने उसके गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल योगेश को महाराजा अग्रसेन अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है.

डीसीपी नॉर्थ वेस्ट आकांक्षा यादव ने बताया कि घटना 26-27 नवंबर 2026 की रात करीब 1:00 बजे की है. योगेश एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद अपने दोस्तों के साथ शकूरपुर की जेजे कॉलोनी स्थित जी-ब्लॉक रोड पर खड़ा था. इसी दौरान वहां से एक कार गुजरी. कार को तेज और लापरवाही से चलाने को लेकर योगेश व उसके दोस्तों की कार में सवार लोगों से बहस हो गई.देखते ही देखते यह मामूली कहासुनी हिंसक झगड़े में बदल गई. आरोप है कि विवाद के बीच कार सवार एक युवक ने चाकू निकाला और योगेश की गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर दिया. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए.