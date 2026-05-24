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फर्रुखाबाद में सड़क हादसे में युवक की मौत; अंतिम संस्कार से लौटते वक्त कार ने मारी टक्कर, घर में मचा कोहराम

शमशाबाद थाना प्रभारी सचिन चौधरी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 24, 2026 at 9:43 PM IST

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फर्रुखाबाद : शमशाबाद थाना क्षेत्र में रविवार को सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई. हादसा ढाईघाट से अंतिम संस्कार में शामिल होकर लौटते समय हुआ. शमशाबाद कायमगंज बॉर्डर पर कार और बाइक की भिड़ंत हो गई, जिसमें एक युवक घायल हो गया. घायल को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना की जानकारी के बाद घर में कोहराम मच गया. पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है.


पिता हृदेय सिंह के मुताबिक, कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नगला भूड़ निवासी कृष्ण कुमार उर्फ रिंकू (35) ढाईघाट गंगा तट पर अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गए थे. वापस लौटते कार और बाइक में टक्कर हो गई. हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. जिसे आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शमशाबाद ले जाया गया.

इस दौरान डॉक्टर ने घायल युवक की गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल लोहिया रेफर कर दिया. परिजन घायल युवक को लेकर जिला अस्पताल लोहिया पहुंचे. जहां डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया.

परिजनों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना के संबंध में रविवार सुबह मृतक युवक के चचेरे भाई ने जानकारी दी. हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

शमशाबाद थाना प्रभारी सचिन चौधरी ने बताया कि सूचना मिली थी कि शमशाबाद कायमगंज बॉर्डर पर एक एक्सीडेंट हुआ था. हादसे में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई. सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. जांच पड़ताल की जा रही है. तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.


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