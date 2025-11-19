लखनऊ में नाबालिग से दुष्कर्म, गर्भवती होने पर कराया जबरन गर्भपात
पुलिस ने आरोपी इमरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उस गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही आगे की जांच में जुट गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2025 at 8:12 AM IST
लखनऊ: राजधानी के पारा कोतवाली क्षेत्र में एक युवक ने करीब एक साल तक नाबालिग का यौन शोषण किया. जब नाबालिग गर्भवती हो गई तो आरोपी ने उसका जबरन गर्भपात भी करा दिया. पारा पुलिस ने आरोपी इमरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. साथ --*ही आगे की जांच में जुट गई है.
पीड़िता के परिजन के मुताबिक, इमरान नाम के युवक ने उनकी नाबालिग बेटी को प्रेमजाल में फंसा लिया, फिर एक साल तक उसका यौन शोषण किया. जब वह गर्भवती हुई तो उसका गर्भपात करा दिया. घटनाक्रम का खुलासा तब हुआ, जब बेटी ने हिम्मत जुटाकर पूरी बात अपनी मां को बताई. आरोप है कि पीड़िता की मां जब शिकायत करने इमरान के घर पहुंचीं, तो आरोपी और उसके परिजनों ने उन्हें गाली और जान से मारने की धमकी दी. साथ ही घर से भगा दिया. इसके बाद डरा-सहमा पीड़िता का परिवार मजबूर अपने रिश्तेदारों के घर रहने लगा. इसके बाद पीड़िता की मां ने पारा कोतवाली पहुंचकर मामले की शिकायत की.
एसीपी काकोरी शकील अहमद ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की गई है. पुलिस ने बिना देर किए मुकदमा दर्ज कर मंगलवार की रात आरोपी इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले में आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है.
यह भी पढ़ें: Lucknow News : नौकरी दिलाने के बहाने हरदोई की महिला से लखनऊ में रेप करने वाला गिरफ्तार, वीडियो बनाकर कर रहा था ब्लैकमेल
यह भी पढ़ें: लखनऊ में शहीद सैनिक की पत्नी के साथ भतीजे ने किया रेप, अश्लील वीडियो बनाकर हड़पे 39 लाख रुपये