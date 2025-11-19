ETV Bharat / state

लखनऊ में नाबालिग से दुष्कर्म, गर्भवती होने पर कराया जबरन गर्भपात

पुलिस ने आरोपी इमरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उस गिरफ्तार कर लिया है. साथ ही आगे की जांच में जुट गई है.

नाबालिग से दुष्कर्म
नाबालिग से दुष्कर्म (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 19, 2025 at 8:12 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: राजधानी के पारा कोतवाली क्षेत्र में एक युवक ने करीब एक साल तक नाबालिग का यौन शोषण किया. जब नाबालिग गर्भवती हो गई तो आरोपी ने उसका जबरन गर्भपात भी करा दिया. पारा पुलिस ने आरोपी इमरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. साथ --*ही आगे की जांच में जुट गई है.


पीड़िता के परिजन के मुताबिक, इमरान नाम के युवक ने उनकी नाबालिग बेटी को प्रेमजाल में फंसा लिया, फिर एक साल तक उसका यौन शोषण किया. जब वह गर्भवती हुई तो उसका गर्भपात करा दिया. घटनाक्रम का खुलासा तब हुआ, जब बेटी ने हिम्मत जुटाकर पूरी बात अपनी मां को बताई. आरोप है कि पीड़िता की मां जब शिकायत करने इमरान के घर पहुंचीं, तो आरोपी और उसके परिजनों ने उन्हें गाली और जान से मारने की धमकी दी. साथ ही घर से भगा दिया. इसके बाद डरा-सहमा पीड़िता का परिवार मजबूर अपने रिश्तेदारों के घर रहने लगा. ​इसके बाद पीड़िता की मां ने पारा कोतवाली पहुंचकर मामले की शिकायत की.

एसीपी काकोरी शकील अहमद ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई की गई है. पुलिस ने बिना देर किए मुकदमा दर्ज कर मंगलवार की रात आरोपी इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया है. मामले में आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है.


यह भी पढ़ें: Lucknow News : नौकरी दिलाने के बहाने हरदोई की महिला से लखनऊ में रेप करने वाला गिरफ्तार, वीडियो बनाकर कर रहा था ब्लैकमेल

TAGGED:

RAPE OF MINOR
RAPED IN LUCKNOW
RAPED IN UP
LUCKNOW NEWS
MINOR RAPED IN LUCKNOW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

जज्बा कमाल का: बाबा-नानी की म्यूजिक क्लासरूम, कोई डॉक्टर तो कोई डायरेक्टर, चिकरी-चिकरी से लेकर ताक धिना धिन धा में मास्टरी की होड़

स्मार्टफोन की लत बना रही हिंसक; बेटियों की शिकायत लेकर मां-बाप पहुंच रहे राज्य महिला आयोग

क्या आप भी गठिया की समस्या से जूझ रहे? गंभीर मरीजों को दर्द में राहत देगी ये थेरेपी

यूपी में युवाओं को 50 हजार रुपये इनाम पाने का सुनहरा अवसर, जानिए क्या होनी चाहिए योग्यता और कैसे करें अप्लाई?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.