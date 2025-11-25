लखनऊ में हैवानियत! शादी समारोह में युवक ने 3 साल की बच्ची से किया रेप, दूसरी मंजिल से फेंकने की कोशिश की
इटौंजा थाना क्षेत्र की घटना, बच्ची की आवाज सुनकर पहुंचे लोगों ने आरोपी को पकड़ा और पुलिस के हवाले किया
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 25, 2025 at 2:23 PM IST|
Updated : November 25, 2025 at 2:36 PM IST
लखनऊ: राजधानी में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक जघन्य वारदात सामने आई है. इटौंजा थाना क्षेत्र के गेस्ट हाउस में शादी समारोह में शामिल होने आए एक युवक ने सोमवार की रात को 3 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया.
आरोपी ने बच्ची को छत पर ले जाकर वारदात को अंजाम दिया और फिर उसे गेस्ट हाउस की दूसरी मंजिल से नीचे फेंकने की कोशिश कर रहा था. तभी मौके पर पहुंचे लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने बच्ची के परिजनों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
इटौंजा थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी की पहचान सीरगंज निवासी संदीप के रूप में हुई है. लोगों ने आरोपी संदीप को रंगे हाथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था. पुलिस ने तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
थाना इटौंजा क्षेत्रान्तर्गत मासूम बच्ची के साथ हुए अपराध के संबंध में अपर पुलिस उपायुक्त, उत्तरी श्री गोपीनाथ सोनी द्वारा दी गयी बाइट।@Uppolice pic.twitter.com/O854rfVEds— LUCKNOW POLICE (@lkopolice) November 25, 2025
ए़डीसीपी ने बताया कि बच्ची के रोने की आवाज सुनकर लोगों ने ऊपर देखा और तत्काल दूसरी मंजिल पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ लिया. बाद में उसे पुलिस को सौंप दिया गया. पुलिस इस मामले में सख्त कार्रवाई कर रही है.
इसे भी पढ़ें- लखनऊ में पिता के दोस्त ने नशे में 5 साल की बच्ची से किया रेप, गिरफ्तार