लखनऊ में हैवानियत! शादी समारोह में युवक ने 3 साल की बच्ची से किया रेप, दूसरी मंजिल से फेंकने की कोशिश की

इटौंजा थाना क्षेत्र की घटना, बच्ची की आवाज सुनकर पहुंचे लोगों ने आरोपी को पकड़ा और पुलिस के हवाले किया

लखनऊ में बच्ची से रेप.
लखनऊ में बच्ची से रेप. (साकेंतिक तस्वीर.)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 25, 2025 at 2:23 PM IST

Updated : November 25, 2025 at 2:36 PM IST

लखनऊ: राजधानी में इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक जघन्य वारदात सामने आई है. इटौंजा थाना क्षेत्र के गेस्ट हाउस में शादी समारोह में शामिल होने आए एक युवक ने सोमवार की रात को 3 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया.

आरोपी ने बच्ची को छत पर ले जाकर वारदात को अंजाम दिया और फिर उसे गेस्ट हाउस की दूसरी मंजिल से नीचे फेंकने की कोशिश कर रहा था. तभी मौके पर पहुंचे लोगों ने आरोपी को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. पुलिस ने बच्ची के परिजनों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

इटौंजा थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी की पहचान सीरगंज निवासी संदीप के रूप में हुई है. लोगों ने आरोपी संदीप को रंगे हाथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था. पुलिस ने तुरंत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

एडीसीपी उत्तरी गोपीनाथ सोनी ने बताया कि इटौंजा में एक बच्ची के साथ अपराध होने की सूचना कल यानी सोमवार को मिली थी. घर वालों की शिकायत पर तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पूछताछ में आरोपी संदीप ने बताया कि वह शादी समारोह में अपनी प्रेमिका से मिलने आया था. इस दौरान उसने बहला-फुसलाकर बच्ची को गेस्ट हाउस की दूसरी मंजिल पर ले जाकर रेप किया. जब बच्ची रोने लगी तो उसे फेंककर जान से मारने की कोशिश भी की.

ए़डीसीपी ने बताया कि बच्ची के रोने की आवाज सुनकर लोगों ने ऊपर देखा और तत्काल दूसरी मंजिल पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ लिया. बाद में उसे पुलिस को सौंप दिया गया. पुलिस इस मामले में सख्त कार्रवाई कर रही है.

संपादक की पसंद

Explainer: वंदे मातरम् विवाद; क्या हुआ था 1937 में, राष्ट्रगीत पर विरोध क्यों और कब-कब ठनी 'रार'?

काशी तमिल संगमम 4.0; कचौड़ी-जलेबी संग उत्तर में लीजिए दक्षिण का स्वाद, रिश्तों में मिठास घोल रहे नॉर्थ-साउथ के ये जायके

यूपी में नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम; सीएम योगी ने 3.5 करोड़ लोगों को दी बड़ी राहत, 6 साल पुराने रेट पर ही बनेगा बिल

KGMU की रिपोर्ट में खुलासा; प्री-मेच्योर बर्थ की वजह से 90% शिशुओं का वजन मानक से कम

