यूपी की राजधानी में 12 वर्षीय बच्ची से रेप; नाराज होकर रात में घर से निकली थी, युवक बहला-फुसलाकर होटल ले गया
बाराबंकी की रहने वाली बच्ची लखनऊ में रिश्तेदार के घर रहती थी, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2025 at 6:44 PM IST
लखनऊः प्रदेश की राजधानी में लगातार रेप और अपराधिक घटनाएं सामने आ रही हैं. अब सुशांत गोल्फ थाना क्षेत्र में रविवार देर रात घर से नाराज होकर निकली 12 वर्षीय लड़की को सहारा देने के बहाने युवक ने होटल में लेकर जाकर रेप किया. नाबालिग ने अपने साथ हुई घटना के बारे में सुशान्तगोल्फ सिटी थाने पर पहुंच कर शिकायत की. पीड़िता की शिकयत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया.
सहायक पुलिस आयुक्त गोसाइगंज ऋषभ रूनवाल के अनुसार, थाना सुशांत गोल्फ सिटी क्षेत्र के खुर्दही बाजार में अपने जीजा के घर 12 वर्षीय लड़की रहती है. रविवार रात को परिजनों से किसी बात को लेकर लड़की नाराज हो गयी और अपना सामान लेकर निकल पड़ी. रास्ते में खुर्दही निवासी मनोज साहू मिला, जो कि कनकहा से म्यूजिक प्रोग्राम करके आ रहा था. साहू ने नाबालिग को समझा बुझाकर भरोसे में लेकर रात गुजारने के लिए होटल में ले गया था. पीड़िता ने मनोज साहू पर होटल में दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए थाने में तहरीर दी. मुकदमा दर्ज करते हुए करते हुए आरोपी मनोज को हिरासत में ले लिया है.
सहायक पुलिस आयुक्त गोसाइगंज ऋषभ रूनवाल ने बताया कि मूल रूप से बाराबंकी की रहने वाले 12 वर्षीय लड़की रिश्ते के जीजा के यहां रह रही थी. घर में डांट से नाराज होकर नाबालिग रात में बिना किसी को बताये घर से निकल गयी. लड़की ने सोमवार की सुबह थाने पहुंचकर बताया कि मनोज साहू रात में बहला-फुसला कर होटल में ले गया. होटल में उसने दुष्कर्म किया. पीड़िता की तहरीर पर थाने में केस दर्ज कर मनोज साहू को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल की जा रही है.
