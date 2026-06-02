जनदर्शन में युवक ने खुद पर डाला केरोसिन, बीजेपी नेता पर प्रताड़ित करने का आरोप
धमतरी कलेक्टोरेट में युवक ने खुद के ऊपर केरोसिन छिड़ककर जान देने की कोशिश की.युवक इच्छामृत्यु की मांग लेकर जनदर्शन में आया था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 2, 2026 at 7:23 PM IST
धमतरी : धमतरी जिले के कलेक्टोरेट परिसर में मंगलवार को आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान उस समय हड़कंप मच गया, जब एक युवक ने अपनी समस्याओं से परेशान होकर खुद पर केरोसिन डाल लिया. युवक परिवार सहित इच्छा मृत्यु की अनुमति की मांग को लेकर कलेक्टोरेट पहुंचा था. घटना के बाद प्रशासनिक अमला, पुलिस और मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. समय रहते नगर सैनिकों और कर्मचारियों की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया.
कौन है युवक ?
जानकारी के अनुसार पीड़ित युवक रोहित सोनी अपने परिवार के साथ जनदर्शन में शिकायत लेकर पहुंचा था. उसने आरोप लगाया कि उसके घर आने-जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है और लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है. अपनी मांगों पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज युवक ने कलेक्टोरेट परिसर में ही अपने ऊपर मिट्टी तेल उड़ेल लिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक का शरीर लगभग पूरी तरह मिट्टी तेल से भीग चुका था और वह जेब से माचिस निकालने की कोशिश कर रहा था. इस दौरान वहां मौजूद उसकी छोटी बच्ची भी घबराकर उसकी ओर दौड़ पड़ी.
नगर सैनिकों ने युवक को रोका
मौके पर तैनात नगर सैनिकों और कर्मचारियों ने तत्काल स्थिति को संभालते हुए युवक को पकड़ लिया और किसी तरह उसे माचिस जलाने से रोक दिया. इसके बाद उसे तत्काल कलेक्ट्रेट के वॉशरूम ले जाया गया, जहां पानी डालकर उसके शरीर से मिट्टी तेल साफ कराया गया. घटना की सूचना तत्काल रुद्री थाना पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को अपने साथ थाने ले गई.घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक अपनी परेशानी बताते हुए कुछ लोगों पर गंभीर आरोप लगाता नजर आ रहा है. वीडियो में वह यह भी कहता दिखाई दे रहा है कि उसे लंबे समय से परेशान किया जा रहा है.
क्या है युवक का आरोप
पीड़ित रोहित सोनी ने बताया कि वह इतवारी बाजार स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र के पीछे, बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर के समीप अपने परिवार के साथ लगभग 60 वर्षों से निवास कर रहा है. उसके अनुसार कुछ दिनों पहले कुछ लोगों द्वारा उसके घर तक पहुंचने वाले रास्ते को खोदकर बंद कर दिया गया. रोहित का आरोप है कि संबंधित लोग लगातार उस पर दबाव बना रहे हैं, विवाद कर रहे हैं और धमकियां भी दे रहे हैं.
वर्तमान में घर तक पहुंचने वाले मार्ग को खोदकर गड्ढा बना दिया गया है, जिससे परिवार का आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया है. जिस मकान में उसका परिवार रह रहा है, उसके अलावा उसके पास कोई दूसरा आश्रय नहीं है. परिवार में कुल आठ सदस्य हैं और यदि घर तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिला तो पूरा परिवार बेसहारा हो जाएगा. इसी वजह से उसने प्रशासन से परिवार सहित इच्छा मृत्यु की अनुमति देने की मांग की है- रोहित सोनी,पीड़ित
बीजेपी से जुड़े लोगों पर लगाए आरोप
रोहित सोनी ने आरोप लगाया कि बीजेपी से जुड़े लोग उसे लगातार परेशान कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं. हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. प्रशासन ने मामले की जांच की बात कही है.
पार्षद बोले- मंदिर समिति का मामला
मामले को लेकर वार्ड पार्षद निलेश लुनिया ने कहा कि यह विषय उनके संज्ञान में आया है. उन्होंने बताया कि पूरा मामला बूढ़ेश्वर महादेव मंदिर समिति से जुड़ा हुआ है. मंदिर परिसर में जो भी निर्माण कार्य किया जा रहा है, वह मंदिर ट्रस्ट करा रहा है. मामले के सभी पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही है.
नगर निगम ने जांच का दिया आश्वासन
इधर नगर निगम के उपायुक्त पी.सी. सार्वा ने कहा कि आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है. प्रथम दृष्टया मामला जमीन और रास्ते से संबंधित प्रतीत हो रहा है. आवेदन प्राप्त होने के बाद पूरे मामले की जांच कराई जाएगी और तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
बड़ी अनहोनी टली
जनदर्शन जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान हुई इस घटना ने प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था और जनसमस्याओं के समाधान को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. यदि मौके पर मौजूद नगर सैनिक और कर्मचारी तत्परता नहीं दिखाते तो कलेक्टोरेट परिसर में बड़ा हादसा हो सकता था. फिलहाल पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुट गए हैं और युवक की शिकायत पर भी कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
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