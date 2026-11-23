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शामली में रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, दो भाई घायल

शामली में हादसा ( Photo Credit; ETV Bharat )

शामली : सदर कोतवाली क्षेत्र के वीवी इंटर कॉलेज रोड पर रविवार देर रात तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार तीन भाइयों को टक्कर मार दी. इस हादसे में 26 वर्षीय युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसके दो भाई गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने हंगामा करते हुए बस में आग लगाने का प्रयास किया. मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया.

मूल रूप से सहारनपुर के मोहल्ला हाकमशाह निवासी राजा (26) का शामली के राजो मोहल्ले में भी मकान है. रविवार देर रात राजा अपने छोटे भाइयों जुबैर (24) और वसीम के साथ बाइक पर सवार होकर किसी काम से शहर की ओर जा रहा था. जैसे ही वीवी इंटर कॉलेज रोड पर पहुंचा, सामने से आ रही तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक में टक्कर मार दी.