शामली में रोडवेज बस की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, दो भाई घायल
गुस्साए लोगों ने बस फूंकने का किया प्रयास, पुलिस ने किसी तरह समझाया
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 9:43 AM IST
शामली : सदर कोतवाली क्षेत्र के वीवी इंटर कॉलेज रोड पर रविवार देर रात तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार तीन भाइयों को टक्कर मार दी. इस हादसे में 26 वर्षीय युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसके दो भाई गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने हंगामा करते हुए बस में आग लगाने का प्रयास किया. मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह स्थिति को नियंत्रित किया.
मूल रूप से सहारनपुर के मोहल्ला हाकमशाह निवासी राजा (26) का शामली के राजो मोहल्ले में भी मकान है. रविवार देर रात राजा अपने छोटे भाइयों जुबैर (24) और वसीम के साथ बाइक पर सवार होकर किसी काम से शहर की ओर जा रहा था. जैसे ही वीवी इंटर कॉलेज रोड पर पहुंचा, सामने से आ रही तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक में टक्कर मार दी.
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों भाई सड़क पर गिरकर लहूलुहान हो गए. हादसे में राजा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि जुबैर गंभीर रूप से घायल हो गया. वसीम को मामूली चोटें आईं. उसने तत्काल घटना की सूचना परिजनों को दी. दुर्घटना के बाद चालक और परिचालक बस को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए.
युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजन और मोहल्ले के लोग बड़ी संख्या में घटनास्थल पर जमा हो गए. गुस्साई भीड़ ने आरोपी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया और रोडवेज बस में आग लगाने की कोशिश की. सूचना पर भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और लोगों को समझा-बुझाकर शांत कराया. करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद स्थिति सामान्य हो सकी. घायल जुबैर को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
राजा शादीशुदा था और उसके चार छोटे बच्चे हैं. उसकी असमय मौत से परिवार में कोहराम मच गया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. मृतक के चचेरे भाई रहमान ने पुलिस को तहरीर देकर बस चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.
इस घटना पर सीओ सिटी जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि सड़क हादसे में युवक की मौत के मामले में परिजनों की ओर से तहरीर प्राप्त हो गई है. मुकदमा दर्ज कर फरार बस चालक की तलाश की जा रही है और आगे की वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है.
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