तेज रफ्तार डंपर ने कार को मारी जोरदार टक्कर, परीक्षा देने जा रहे युवक की मौत
मृतक सक्षम अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था. बेटे की मौत की खबर सुनते ही घर में कोहराम मच गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 25, 2025 at 3:29 PM IST
लखनऊ: बंथरा थाना क्षेत्र में बुधवार को गलत दिशा से आ रहे एक तेज रफ्तार डंपर ने एक कार को जोरदार टक्कर मार दी थी. हादसे में 19 वर्षीय बीटेक छात्र सक्षम शुक्ला घायल हो गया था. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया. जहां गुरुवार की सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
परीक्षा देने जा रहा था युवक: पुलिस के मुताबिक, सरोजनी नगर के पिपरसण्ड गांव निवासी किसान धीरज शुक्ला का बेटा सक्षम शुक्ला उन्नाव के नवाबगंज स्थित चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से बीटेक कर रहा था. बुधवार की सुबह करीब 9 बजे सक्षम अपनी कार से परीक्षा देने यूनिवर्सिटी जा रहा था. इसी दौरान बंथरा के हिंदुस्तान एकेडमी के पास गलत दिशा में आ रहे एक डंपर ने उसकी कार को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया. हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत से सक्षम को कार से बाहर निकाला. पुलिस ने घायल को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
थाना बंथरा प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है. फरार चालक की तलाश की जा रही है. सक्षम अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था. उसके परिवार में पिता धीरज शुक्ला के अलावा मां लक्ष्मी और एक छोटी बहन छवि है. बेटे की मौत की खबर सुनते ही घर में कोहराम मच गया है. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है.